Po operacijos ir Lietuvos pergalės – R. Jokubaičio žinutė: „Krepšinis yra gyvenimas“

Šeštadienį Lietuvos rinktinė „Eurobasket 2025“ aštuntfinalyje 88:79 įveikė turnyro šeimininkus latvius.
Į pergales šiame turnyre mus turėjo vesti Rokas Jokubaitis, tačiau įžaidėjas ketvirtose grupės rungtynėse prieš Suomiją patyrė šiurpią traumą.
Besiveržiant po krepšiu krepšininkui susipainiojo kojos ir jis krito ant parketo. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad R. Jokubaičiui plyšo kairės kojos kryžminis kelio raištis. Krepšininkas žaisti negalės mažiausiai 6 mėnesius.
Po Lietuvos pergalės atkrintamosiose varžybose R. Jokubaitis pasidalino nuotrauka iš palatos, kur matosi, jog lietuvis yra po neseniai atliktos operacijos.
„Reabilitacija prasidėjo ir Lietuva pateko į kitą etapą! Krepšinis yra gyvenimas. Sveikinimai, Lietuva!“ – „Instagram“ rašė R. Jokubaitis.
Ketvirtfinalyje lietuviai susitiks su Graikijos arba Izraelio rinktine.
