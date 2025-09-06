Aistruoliai čia rinkosi nuo ryto – jau 12 val. 30 min. į aštuntfinalio kovą stojo Turkijos ir Švedijos krepšininkai.
Tad nenuostabu, kad daugiausia tuo metu buvo turkų ir pačių švedų, tačiau tarp jų jau sukosi ir dalis Lietuvos rinktinės gerbėjų, kurie atvyko palaikyti Rimo Kurtinaičio ekipos kovoje su šeimininke Latvijos komanda.
Aštuntfinalio rungtynės su latviais startuoja 18 val. 30 min., o prieš jas dar susitinka Vokietijos ir Portugalijos komandos.
Latvijos krepšinio garsenybės ir patys sirgaliai jau vis garsiau kalba, kad ruošiasi pergalei ir žingsniui į ketvirtfinalį.
Po Roko Jokubaičio traumos ir virš Margirio Normanto pakibus klaustukui pergalę latviams ėmė prognozuoti net ir lažybininkai.
Buvęs Latvijos rinktinės krepšininkas Kristapas Valteris kalbėjo, kad Latvija turi daugiau kozirių nei Lietuva. Pastarasis kalbėdamas televizijos eteryje netgi keikėsi.
„Jei mūsiškiai neiškovos šios pergalės, tai, bl..., bus didžiausias fiasko istorijoje, – pareiškė buvęs krepšininkas. – Turime iškovoti pergalę, bl... prieš Lietuvą. Nebus lengva, bet dabar esame geresni. Jei ten būtų dabar traumuotas Rokas Jokubaitis, rungtynės būtų buvusios kitokios, nes visos iki tol buvusios rungtynės priklausė nuo jo“.
Bet prie „Xiaomi“ arenos didėjantis Lietuvos sirgalių būrys turi, ką atsakyti į tokius latvių pareiškimus.
„Laimėsime, viskas aišku. Formalumas, – sakė vienas gerbėjų, kurį iškart replikavo ir šalia stovėjusiam bičiuliui, išreiškusiam abejonę. – Negadink nuotaukų. Bus 8 taškų pergalė. Komanda rimta, viskas paremta komandiniu žaidimu, treneris patyręs, žino, ko nori. Tikime. O čia jų taktika – migdo varžovą.“
„Tai tegul jie ir būna tokie pasiruošę“, – reaguodamas į latvių replikas nusijuokė kitas.
Lietuviai apie dvikovą kalbėjo tik pozityviai. Štai iš Vokietijos palaikyti Lietuvos atvykęs aistruolis buvo užtikrintas: „Gaila dėl R.Jokubaičio, bet aš tikiuosi, kad Lietuva laimės. Visi nori laimėti, bet kalbėti latviai gali kiek nori – mes vis tiek laimėsime.“
„Laimėsime. Ir reikia viską įrodyti ne žodžiais, darbais. O mes padirbsime ir laimėsime“, – pridūrė kitas.
Ne vienas Lietuvos rinktinės sirgalius, paprašytas perduoti linkėjimus Latvijos gerbėjams, pasirinko paprastą formuluotę: „Neliūdėti“.
„Lietuva tikrai laimės. Lietuvai nėra įtampos jokios. O latviams – nepasiduoti ir nenuliūsti, pralaimėjus“, – juokėsi vienas jų.
Kitas netgi atsivežė šaliką iš 2011 metų Europos čempionato ir kaip pavyzdį priminė būtent tada įvykusią ketvirtfinalio kovą, kai šeimininkai lietuviai Kaune priėmė Makedonijos komandą. Tą skaudų pralaimėjimą 65:67 visi širdimi junta ir dabar.
„Tik pergalės tikimės. Neturėsime spaudimo. Vyrai sukovos ir latviai jaus didesnę atsakomybę. 2011 metais buvo didelis spaudimas mums – pralaimėjome makedonams, dabar – panašiai gali būti latviams“, – svarstė jis.
Vieną iš pramogų – patikrinti, kiek aukštai pašoka – išbandę du vyrukai pasakojo, kad atvyko tikėdamiesi tik geriausio ir pridūrė, kad Lietuvos sirgaliai kiek įmanoma padės savo komanda.
O ko linki Latvijos sirgaliams? „Susitaikyti su pralaimėjimu“, – juokėsi vienas jų.
Panašų palinkėjimą turėjo ir dvi sirgalės: „Labai neliūdėti, kai pralaimės. Kaip sakė Margiris – latviams didelis spaudimas, tai tikiuosi, kad tai juos paveiks.“
M.Normantas po vakarinės treniruotės penktadienį reaguodamas į latvių pareiškimus kalbėjo: „Viskas susideda. Tie „braliukai“, tiek po Manilos. Sakėt, kad šneka..Tai jeigu šneka, turės atsakyti už savo žodžius.“
*
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
RygaLietuvos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių