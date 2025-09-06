Šeštadienį prasidėjusios 2025 metų Europos krepšinio čempionato atkrintamosios varžybos prasidėjo gan netikėtu scenarijumi – švedai kibo į atlapus pralaimėjimų nepatyrusiems Turkijos žaidėjams, kurie grupių etapą užbaigė pergale prieš Serbiją 95:90.
Švedijos rinktinė net iki trečiojo kėlinio vidurio turėjo pranašumą, o ketvirtajame kėlinyje likus žaisti vos dvi minutes turkai pirmavo tik 78:76, tačiau netikėtą intrigą atnešusios rungtynės baigėsi Turkijos pergale 85:79.
Švedijos rinktinei tai buvo pirmosios atkrintamosios istorijoje. Į „Eurobasket 2025“ iš Lietuvos grupės B – Tamperėje – švedai į Rygą išvyko tik dėl sensacingos Didžiosios Britanijos pergalės 89:83 prieš Juodkalniją.
S.Birganderis tikisi, kad sėkmingas Švedijos pasirodymas Europos čempionate suteiks pagreitį šalyje vis labiau plintančiam krepšiniui.
Atsakydamas į Lrytas klausimą S.Birganderis šyptelėjo, nukreipdamas taikiklį į Zlatano Ibrahimovičiaus sportą futbolą, kuris šiuo metu yra absoliutus lyderis Švedijoje.
„Tikiuosi, kad ypač didelę. Mes pirmą kartą pasiekėme aštuntfinalį. To niekada nėra buvę. Tikiuosi, kad rungtynes žiūrėjo daug žmonių. Prieš rungtynes sulaukėme Švedijos premjero žinutės, buvome Ambasadoje. Tikiuosi, kad krepšinis sulauks vis daugiau ir daugiau žiniasklaidos dėmesio. Tikiuosi, kad daugiau vaikų pradės žaisti krepšinį. Švedijoje krepšinis yra antras pagal masiškumą sportas ir jis stipriai auga. Tikiuosi, kad kažkada pranoks ir futbolą“, – sakė S.Birganderis.
Savo pasirodymą aštuntfinalyje jis per 32 minutes pažymėjo 14 taškų, atkovotais 13 kamuolių ir surinktais 27 naudingumo balais, kuriuos didino ir 4 rezultatyvūs perdavimai.
Vienas ryškiausių švedų šviesulių, populiarinantis krepšinį, Pelle Larssonas iš „Miami Heat“ pelnė 15 taškų ir surinko tiek pat naudingumo balų.
Rezultatyviausias Švedijos gretose buvo S.Birganderio komandos draugas Bodalonos „Joventut“ klube Ludvigas Hakansonas su 16 taškų.
Turkijos komandoje vėl spindėjo Alperenas Sengunas iš „Houston Rockets“ , pelnęs 24 taškus, atkovojęs 16 kamuolių, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 34 naudingumo balus.
Erginas AtamanasEurobasket Tamperė RygaŠvedijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių