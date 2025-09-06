Lietuvos rinktinė šeštadienį jau Rygoje 88:79 užbaigė emocingą baltų derbį ir po 10 metų pertraukos pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį.
„Norėčiau užjausti juos. Jie surengė tokį grandiozinį čempionatą. Aš užjaučiu. Žinau, ką jie jaučia“, - nuo tokių žodžių žurnalistams pradėjo R.Kurtinaitis.
Treneris neslėpė, kad prieš kelias akimirkas buvo susidūręs su labai jautriu momentu, kurį vienu ar kitu karjeros momentu tenka išgyventi sportininkams: „Su kai kuriais žaidėjais dabar kalbėjau ir jų akyse buvo ašaros. Namuose pralaimėti...Bet ką padarysi – sportas yra negailestingas.“
Ir negailestingos pabaigos latviai tikėjosi Lietuvai.
„Ne šiandieną, „braliukai“ – tokiu Rygos „Xiaomi“ arenoje iškeltu plakatu mėgavosi Latvijos sirgaliai, tačiau labai greitai jie buvo priversti jį slėpti.
Keli tūkstančiai lietuvių kovojo su areną užpildžiusiais latvių sirgaliais, o Lietuvos rinktinė – su Latvijos krepšininkais, kuriems į pagalbą atėjo ir prieš rungtynes pabaigė naudoti garso efektai, ir be muzikos arenoje giedotas himnas.
Tamperėje praradę pagrindinį atakų organizatorių R.Jokubaitį jie vėl įrodė, kad R.Kurtinaičio planai ir taktinės gudrybės yra geriausias raktas į pergales.
„Šią pergalę norėčiau paskirti Rokui, - ant emocingos pergalės dedikaciją užrašė Rimas Kurtinaitis. – Mes praradome vieną geriausių žaidėjų. Mes galvojame visą laiką apie jį. Mes jo netekome šiame čempionate, bet jis davė labai daug, davė impulsą.“
Galima paliudyti – kurtinančioje arenoje galėjai jausti įtampą, jaudulį, bet niekada – abejones.
Lietuviai nuo pirmųjų minučių parodė, kad baus latvius už visus pareiškimus apie tai, kad jau Latvijos laikas laimėti.
Emocinis užtaisas turėjo užtaisyti latvių patrankas, bet į priekį iškart šovė lietuviai ir tai padarė klasiškai braukdami nesėkmingų tritaškių seriją – A.Velička pataikė net tris iš eilės, o lietuviai spurtavo 14:6.
Veikė ir R.Kurtinaičio planas prie latviams ypač svarbaus atakų organizatoriaus 190 cm ūgio A.Žagaro pastatyti 208 cm Ą.Tubelį.
Su K.Porzingiu daugiausia tvarkėsi M.Blaževičius.
„Kaip ir sakiau prieš dieną, mes esame pasiruošę. Gerai, jeigu supratote, ką žaidėme gynyboje.
Gynėmės kitokiu būdu nei prieš suomius. Ta taktika, kurią padarėme gynyboje – labai pasiteisino. Nugalėjome ne atsitikinai ir vien dėl to, kad nuo pirmų minučių pirmavome ir išlaikėme pranašumą visose rungtynėse.
Sakau tai ne dėl to, kad mūsų komanda žaidžia, bet mes sužaidėme labai solidžiai – nuo pirmos iki paskutinės minutės. Pabaigoje buvo chaosėlio lengvo, bet iš esmės labai solidžios ir geros rungtynės“, – sakė R.Kurtinaitis.
Netrukus nuaidėjo ir klausimas, kokią antraštę pasirinktų 65-erių strategas.
Nusišypsojęs R.Kurtinaitis tarė: „Kaip sugalvosite.“
„Galbūt lietuvių volas?“, – sekė kitas klausimas.
„Ne, ne. Neskaudinkite žmonių. Jie dirba savo darbą. Būna sėkmingų darbų, nesėkmingų. Kažką gražiai, užjauskite“, – juokėsi R.Kurtinaitis.
– Treneri, J.Valančiūnas nežaidė 10 minučių, antroji pusė buvo praktiškai be jo. Ar toks planas buvo iš anksto, ar gimė rungtynių eigoje?
– Mes ruošiamės kiekvienai komandai ir turime savo gynybas, kurios – skirtingos. Labai priklauso, su kokiu priešininku žaidžiame.
Šiandieną Jonas padėjo labai. Bet kai yra penkti varžovai, kurie iš centro meta tritaškius ir per rungtynes išmeta vidutiniškai apie 36 tritaškius, tai Jono tokioje terpėje negalėjome laikyti.
Mes suradome jam laiko, per jį sužaidėme porą labai gražių ir atsakingų momentų. Jonas mums labai padėjo.
Žiūrėsime toliau.
Toliau ateina rimtesni priešininkai – nenoriu sakyti, kad čia buvo nerimti – bet varžovai, kurie turės tas pozicijas ir Jonas yra vienas mūsų lyderių.
– A.Bagatskis prieš rungtynes sakė, kad Deividas Sirvydis gali tapti „džokeriu“. Dabar jis per 30 minučių pelnė 18 taškų, atkovojo 7 kamuolius. Ar jūs tikėjote, kad jis juo taps?
– Matote, kad trejas rungtynes leidžiame į starto penketą ir iš jo tikimės. Jeigu žmogumi tiki, jis kažkada duos rezultatą.
Labai gerai, kad šiandieną jį davė.
Labai smagiai mane nudžiugino Arnas Velička, kuris meistriškai sprendė daug reikalų.
Buvo sprendimų, kur gal buvo galima geriau, bet visuma buvo labai gera. Labai gerai komandavo komandai, laikė visus.
Buvo tikras treneris aikštelėje.
– A.Velička per 35 minutes pelnė 21 tašką, atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Nudžiugino, bet ar nustebino?
– Nepaslaptis, o gal paslaptis – mes sprendėme klausimą, ar į rinktinę paimti A.Veličką ar Kristupą Žemaitį.
Sprendėme dėl vieno įžaidėjo.
Negalėčiau sakyti, kad buvome numatę, jeigu kažkas nutiktų...Bet taip atsitiko su Roku.
Bet pasirinkome visi Arną ir jis šiandieną pateisino, kad mūsų sprendimas buvo teisingas.
– Ar Kristapas Porzingis šiame čempionate lietuviams buvo vienas lengviausiai atakuojamų žaidėjų? (34 taškai, atkovota 19 kamuolių, 39 naudingumo balai, bet daug pramestų metimų, – red.)
– Turime suradę, ką reikia atakuoti. Galima atakuoti ir brolius Bertanius.
Žinome, kad latviai krepšinyje labiau fokusuojasi į puolimą, o ne gynybą.
Per draugiškas rungtynes jie labai daug taškų pelnė per greitą puolimą arba ankstyvo puolimo.
Mes šiandieną praktiškai viską sustabdėme, tik pabaigoje tritaškius praleidome.
Iš esmės pavyko tai sustabdyti.
Mes net nespaudėme per visą aikštę, o nuo vidurio, kad sustabdytume tą greitą puolimą, kad nepramuštų.
Sustrategavome neblogai.
Rezultatas – geras.
– Penktadienį užsiminėte apie žinutes „TopSport“ vadovui Gintarui Staniuliui...Šiandieną rašysite?
– Aš jau vakar jam pasakiau, kad kai mano komandos žaidžia – būk atsargus prognozuojant.
– Kiek buvo svarbu žaisti Margiriui Normantui ir ar būtų jis žaidęs, jeigu tai būtų buvusios grupės rungtynės? (Po čiurnos traumos atsigaunantis M.Normantas žaidė 8 minutes, – red.).
– Nesame despotai. Žinome traumas. Pats esu praėjęs tą virtuvę, kaip žaidėjas.
Žinau, kada gali žaisti.
Dar plius turime gerą medikų komandą, kuri informuoja mus. Atstatė, kaip ir Tadą Sedekerskį atstatė. Jie galėjo pilnu pajėgumu žaisti.
Viena problema buvo, kad praleidę porą rungtynių, mažiau žaidė, mažiau treniravosi, tai nėra maksimalaus stovio.
Bet mes, treneriai, darome sprendimus.
Mūsų tikslas buvo ne duoti daugiau pažaisti, kad grįžtų į formą, o laimėti rungtynes.
Teko jiems neduodi tiek daug žaisti, bet pergalė pateisino priemonės.
– T.Sedekerskį vadinote kariu, M.Normantą – kariu. O kai A.Veličkai subintavo galvą ir jis sugrįžo?
– Kariukai yra visi. Visi pasiruošę kautis, visi pasiruošę laimėti. Mane tai džiugina.
Džiugina dar kai kas – mes praradome vieną geriausių žaidėjų, R.Jokubaitį, kuriam noriu paskirti šią pergalę.
Mes galvojame visą laiką apie jį. Netekome jo šiame čempionate, bet jis mums davė labai daug, davė tą impulsą.
Mes vargome su švedais, bet matėtem, kaip su jais vargo turkai (85:79), tad jie nėra tokia paprasta komanda, kaip mums pasirodė.
Man džiugu, kad mes nesugriuvome, kaip komanda.
Mes ir be Roko, be savo pagrindinio įžaidėjo, kūrėjo, tą skylę užkamšyti.
Pilnai pateisino įžaidėjo poziciją A.Velička.
Kaip solidžiai pradėjome čempionatą, taip ir sužaidėme šias rungtynes.
Nesijautė, kad neturime įžaidėjo.
– Ketvirtfinalio varžovai – Graikija arba Izraelis. Turite prognozę?
– Nežinau. Mačiau, kaip abi žaidė. Nenoriu nieko sakyti. Tegul žaidžia savo, išlauksime ir matysime, kaip reikia.
Kad mokame kautis – nėra abejonių.
Kaip pavyks – pažiūrėsime.
*
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
Rimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių