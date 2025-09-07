„Lietkabelį“ treniravęs latvis priskaldė malkų: lietuvius išvadino kaimiečiais, trenerius – SSRS palikuoniais, prezidentą – girtuokliu

Latvijoje ne vienas sirgalius ir specialistas po tokios nesėkmės jautėsi nusivylęs, juolab, kad latviai buvo įsitikinę, jog nuo traumų sindromo kenčianti Lietuva yra lengvas grobis. Bet prognozės nepasiteisino.
Buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ treneris Artūras Štalbergas šeštadienį suskubo socialiniame tinkle aštriai pasisakyti apie savo šalies ekipą, mūsų trenerius bei atsisakymą natūralizuoti užsienio krepšininką.
„Jų kaimiečiai ir „du SSRS treneriai“ susitvarkė su mūsų „žvaigždžių“ sudėtimi ir Giorgio Armani strategu štabe. Panašu, kad treneriai net neturėjo rungtynėms plano A. Ačiū girtuokliui prezidentui už sunkų darbą. Ačiū visiems, kurie buvo prieš natūralizaciją. Gal su ja bent kažkas pataikytų į krepšį“, – parašė latvis.
A.Štalbergas 2017–2018 m. sezoną pradėjo prie „Lietkabelio“ vairo, bet greitai buvo atleistas. Užkulisiuose kalbėta, kad treneris pats mėgo velnio lašus.
Vėliau treneris dar bandė laimę Liepojos klube, taip pat buvo moterų komandos Rygos TTT vadovu, ėjo ir Latvijos rinktinių vadovo pareigas.