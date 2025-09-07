Skeptikus užtildę Lietuvos krepšininkai 88:79 pranoko namuose rungtyniavusius latvius ir užbaigę jų kelionę pirmenybėse patys žengė tarp aštuonių stipriausių Senojo žemyno komandų.
Vienas iš neabejotinų pergalės kalvių buvo Ąžuolas Tubelis.
23-ejų Lietuvos rinktinės debiutantas užtikrintai žaidė ne tik puolime, bet ir gynyboje. Rungtynių metu jam teko neeilinė užduotis – gintis ne pagal poziciją, stabdant varžovų gynėjus.
„Nuo mažens čia taip. Kai buvau mažas, žaisdavau trečioje pozicijoje, taip gyniausi. Manau, kad neblogai šiame čempionate apskirtai ginuosi. Nebijau išsikeisti, žinau su kuriais žaidėjais galiu padaryti atstumą, o su kuriems leisti veržtis“, – kukliai apie save kalbėjo naujasis Kauno „Žalgirio“ pirkinys.
Dirbti gynyboje jam teko ne tik su priešininkų „mažiukais“, bet ir ryškiausia varžovų žvaigžde Kristapu Porzingiu.
218 cm „Atlanta Hawks“ klubo milžinas šeštadienio rungtynėse buvo vienas iš nedaugelio latvių spindulių – jis įmetė 30 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir surinko 32 naudingumo balus.
„Kiek teko jį (K.Porzingį) analizuoti, jis nemėgsta žaisti „iki galo“, visada būna pasisukimų tiek pro dešinį ar kairį petį, tiek ir metimai atsilošus. Ant jų šiek tiek aš su Mareku Blaževičiumi šiose rungtynėse „pasigavome“, – į gynybą prieš varžovų milžiną žvelgė Ą.Tubelis.
Per 26 aikštėje praleistas minutes jis įmetė 18 taškų (6/10 dvit., 1/3 trit., 3/4 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir surinko 25 naudingumo balus.
Puolėjas tapo naudingiausiu Lietuvos rinktinės žaidėju pergalingai pasibaigusiose rungtynėse.
Kartu su Ą.Tubeliu latviams galvos skausmą kėlė ir puikiai traumuotą Roką Jokubaitį įžaidėjo pozicijoje pavadavęs Arnas Velička.
Per 33 aikštėje praleistas minutes jis įmetė 19 taškų (3/5 trit.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 24 naudingumo balus.
„Gerai, – paklaustas, kaip vertina A.Veličkos žaidimą, atsakė Ą.Tubelis. – Visi matome tą situaciją, nėra pagrindinio įžaidėjo, automatiškai kažkas turi žengti tą žingsnį į priekį. Arnas puikiai tai parodė, kad be jokio spaudimo, ramiai buvo reikiamais momentais agresyvus – tiek atakavo K.Porzingį, tiek žaidėjus su lėtesnėmis kojomis. Jo tas veržlumas buvo vienas iš tų faktorių į pergalę.“
Nors mačas ir vyko Latvijos sostinėje Rygoje, šeštadienį sausakimšoje „Xiaomi“ areną vakarėlį kūrė ir Lietuvos krepšinio sirgaliai.
Apie atmosferoje tribūnose po mačo prakalbo ir Ą.Tubelis. Žvelgdamas į latvius, jis juos šiek tiek „patraukė per dantį“.
„Latviai tą himną beveik geriau nei mūsų sirgaliai sugiedojo. Tikrai jautėsi, vis tiek žaidėme Rygoje, krepšinio miestas, puikiai suprantama.
Kai turėjome tas atkarpas – truputį juos užtildėme. Daugiausiai girdėjome savo sirgalius“, – šyptelėjo žalgirietis.
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje, kuris vyks antradienį, lietuviai surems ietis su Graikijos arba Izraelio krepšinio rinktine.
„Nėra svarbu (prieš ką žaisime). Žinome tiek Denį Avdiją (Izraelio lyderį), žinome tiek Giannį Antetokounmpo (Graikijos lyderį). Tai NBA žvaigždės. didelė garbė prieš juos žaisti“, – samprotavo Ą.Tubelis.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
Ąžuolas TubelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinė
