Pastarąjį sukėlė ir emocijoms pasidavė keli Sakartvelo žurnalistai, kuriuos 29 metų 203 cm ūgio „New York Knicks“ centras ėmė iškart drausminti.
„Ei, ramiau. Ką jūs darote? Juk jūs žurnalistai“, – į juos dėbtelėjo G.Yabusele ir pakraipęs galvą sugrįžo prie interviu.
Tuo metu dalis Sakartvelo krepšininkų šūkavo kitapus sienos.
Tai buvo momentas, kai viename taške susimaišė pergalės svaigulys ir skausmingas kartėlis.
Sekmadienį Rygoje krepšinio gerbėjai išvydo antrąją Europos čempionato sensaciją – Sakartvelas 80:70 nugalėjo Prancūzijos rinktinę ir negana to, dvikovos pabaigoje mėgavosi galingais dėjimais, kai grupių etape vos vieną pralaimėjimą patyrusi ekipa jau gerai žinojo apie neišvengiamą skausmą. Prancūzai iškrito aštuntfinalyje, o kartvelai žygiuoja į ketvirtfinalį.
„Mes nepataikėme metimų. Mes metėme daug tritaškių ir praktiškai visus juos prametėme“, – sakė Jaylenas Hoardas, pelnęs 8 taškus.
Prancūzijos rinktinė šiose rungtynėse pataikė 6 tritaškius iš 31 (19 proc.). Pro šalį krito ir paskutinių minučių metimai.
Sakartvelas čia buvo įspūdingas – 10 metimų iš 18 (56 proc.).
„Mes nepataikėme savo metimų. Nepataikėme laisvų metimų“, – tokiais žodžiais visą sensaciją susumavo prancūzų treneris Fredericas Fauthoux, pralaimėjimą aiškinęs ir komandos amžiumi ir nepatirtimi.
Šiose rungtynėse Kauno „Žalgirio“ gerbėjai galėjo išvysti, kaip su įtampa tvarkosi Sylvainas Francisco. Pastarasis per 24 minutes pelnė 14 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 13 naudingumo balų.
Tačiau jo taikiklis tikrai buvo nusimušęs – du pramesti dvitaškiai, 3 pataikyti tritaškiai iš 8, visi 5 baudų metimai.
„Mes neatėjome į rungtynes tokie, kokie turėjome būti. Ypač pirmojo kėlinio pirmąsias 4 minutes, – apie momentą, kai Sakartvelas išsiveržė 16:9, kalbėjo S.Francisco. – Varžovai buvo pasitikintys savimi ir perėmė rungtynes. Mes nepataikėme ir nepataikėme keleto laisvų metimų, kurių taip reikėjo. Sunku. Esu nusivylęs. Bet tai – žaidimo dalis.“
Intriga šioje dvikovoje virė visą laiką. Iki rungtynių pabaigos likus žaisti 3 minutes rezultatas buvo 68:68, bet tada T.Šengelija smeigė tritaškį, K.Baldwinas sumetė tris baudas ir prancūzus ėmė slėgti deficitas 68:74.
Pajutę kraują kartvelai kojos nuo greičio pedalo nenuėmė, o Prancūzijos rinktinė ir toliau pro šalį mėtė tolimus metimus.
„Jie pataikė 10 tolimų metimų ir tai darė neįtikėtinu procentu. Mes tiesiog negalime taip žaisti. Negalime taip žaisti, – kalbėjo S.Francisco ir pridūrė, kad Prancūzijos rinktinė bandė pasimokyti iš šeštadienį užfiksuotos sensacijos, kai absoliučią favoritę Serbiją 92:86 išmetė Suomija. – Tos rungtynės buvo pakvaišusios ir žinojome, kad turime išlikti kartu ir užtikrinti, kad pakankamai gerai vykdysime tai, ko mūsų paprašys. Mes to nepadarėme. Komanda, kuri rengs daugiau atakų, pataikys daugiau tritaškių ir geriau kovos dėl kamuolių – laimės. Mes to nepadarėme. Mes jauniausia komanda turnyre. Mums trūksta traumas patyrusių žaidėjų. Bandėme išspausti, ką galėjome. Neturėjome pralaimėti šių rungtynių. Taip manau aš, taip mano ir kiti.“
S.Francisco pabrėžė, kad Prancūzija „neturi pasiteisinimų.“
„Mes kaip komanda turime būti geresni ir sugrįžti stipresni nei buvome dabar. Dabar jausmas toks, kad turime judėti į priekį. Dalis vaikinų išvyks į savo klubus. Jie turi judėti į priekį. Tai paliks randus, nes jauti, kad nepadarei to, ką turėjai ir galėjai padaryti daug geriau. Belieka eiti pirmyn. Dienos pabaigoje nieko padaryti nebegalime“, – pridūrė jis.
Paklaustas, kada prisijungs prie „Žalgirio“, S.Francisco pabrėžė, kad šiuo metu nenori kalbėti apie klubinį krepšinį.
Sakartvelo rinktinės žvaigždė T.Šengelija šiose rungtynėse per 31 minutę pelnė 24 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.
Sakartvelo rinktinė ketvirtfinalyje žais su Suomija trečiadienį 19 val.
Prancūzijos rinktinė „Eurobasket 2025“ pradėjo Katovicuose. Ten pralaimėjo tik Izraelio krepšininkams (69:82). Prancūzai D grupėje buvo pirmi – 92:64 triuškino Belgiją, 103:95 nugalėjo Slovėniją, 83:76 – šeimininkę Lenkiją ir 114:74 triuškino Islandiją.
Sakartvelo rinktinė į Rygą atvyko iš Kipro, kur C grupėje užėmė 4 vietą.
Sakartvelas šventė tik dvi pergales – 83:69 nugalėjo čempionatą jau baigusius ispanus ir 93:61 triuškino šeimininkus.
Sakartvelas grupėje 62:78 nusileido Italijai, 53:94 – Graikijai ir 76:84 Bosnijai ir Hercegovinai.
