Europos čempionato aštuntfinaliai: tritaškių svarba, vokiečių trenerio sugrįžimas ir tarp NBA klubų įsiterpęs „Neptūnas“

Serbijos rinktinę daug kas vadino pagrindine Europos vyrų krepšinio favorite. Tačiau serbai medalių Rygoje vykstančiame turnyre neiškovos – jie šeštadienį jau aštuntfinalyje pralaimėjo Suomijos komandai 86:92.
Šeštadienį varžovai privertė krūptelėti ir kitas dvi favorites. Grupių varžybose visas rungtynes laimėjusios Turkijos ir Vokietijos rinktinės ilgai kankinosi žaisdamos su Švedijos ir Portugalijos komandomis, kurios pirmą kartą žaidė Europos pirmenybių aštuntfinalyje.
Vis dėlto šiose rungtynėse staigmenų nebuvo: turkai įveikė švedus 85:79, vokiečiai – portugalus 85:58.
Nors ne didžiausiu skirtumu, kone labiausiai įtikinamai šeštadienį laimėjo Lietuvos krepšininkai. Jie visas rungtynes pirmavo ir nugalėjo turnyro šeimininkę Latvijos rinktinę 88:79.
Su kuo Lietuvos, Turkijos, Vokietijos ir Suomijos rinktinės žais ketvirtfinalyje, paaiškės sekmadienį per kitas aštuntfinalio rungtynes. Lietuvių varžove taps Graikijos arba Izraelio rinktinė, turkų – Lenkijos arba Bosnijos ir Hercegovinos komanda, vokiečių – Italijos arba Slovėnijos ekipa, suomių – Prancūzijos arba Sakartvelo krepšininkai.
Pokyčiai
Per praėjusias Europos pirmenybes, kurios vyko prieš trejus metus, ketvirtfinalyje žaidė dvi iš keturių šeštadienį pergalę šventusių komandų. Vokietijos rinktinė į ketvirtfinalį pateko trečiose, Suomijos komanda – antrose iš eilės Europos pirmenybėse.
Tuo tarpu Turkijos ir Lietuvos krepšininkų rezultatai per praėjusius turnyrus buvo prastesni. Turkai į ketvirtfinalį pateko pirmą kartą nuo 2009 metų, lietuviai – pirmą kartą nuo 2015 metų.
Žiūrovai
Kai žaidė Latvijos ir Lietuvos rinktinės, Rygos arena buvo pilna – tribūnas užpildė 11 tūkstančių sirgalių.
Tačiau pirmoje dienos pusėje tuščių vietų buvo į valias – dvejas pirmąsias rungtynes (Turkija – Švedija ir Vokietija – Portugalija) stebėjo tik apie 2,2 tūkstančio žiūrovų. Vakare per Suomijos ir Serbijos krepšininkų dvikovą krepšinio mėgėjų taip pat nebuvo labai daug – apie 4 tūkstančius.
Pranašumas
Lietuvos rinktinė šeštadienį buvo vienintelė komanda, nė sykio neatsidūrusi besivejančios vaidmenyje. Lietuviai rungtynių pradžioje įmetė 7 taškus paeiliui, laimėjo pirmąjį kėlinį 28:18 ir nuo tada beveik visą laiką pirmavo apie 10 taškų skirtumu. Latviai buvo truputį priartėję tik antrojo kėlinio viduryje ir paskutinėmis ketvirtojo kėlinio minutėmis.
Klaipėdiečiai
Šeštadienį per ketverias rungtynes 20 ar daugiau taškų pelnė septyni krepšininkai. Rezultatyviausiai žaidė 34 taškus įmetęs latvis Kristapas Porzingis iš „Atlanta Hawks“, 33 taškus pelnė serbas Nikola Jokičius iš „Denver Nuggets“, 29 taškus – suomis Lauri Markkanenas iš „Utah Jazz“, 24 taškus – turkas Alperenas Šengunas iš „Houston Rockets“.
Po keturių NBA žvaigždžių, penktąją vietą pasidalijo po 21 tašką įmetę lietuvis Arnas Velička ir latvis Rihardas Lomažas – su gynėjai, kurie šią vasarą sudarė sutartis su Klaipėdos „Neptūnu“.
Septintasis krepšininkas šiame sąraše – 20 taškų įmetęs serbas Nikola Jovičius iš „Miami Heat“.
Tritaškiai
Suomijos rinktinės treneris Lassi Tuovi nusprendė, kad jo penketui neverta kišti nosies į serbų baudos aikštelę, kur pasitikti varžovus būdavo pasiruošę du aukštesni nei 210 centimetrų ūgio Serbijos krepšininkai.
Suomiai per aštuntfinalio rungtynes iš trijų taškų zonos metė 42 kartus, iš dviejų taškų – 32 kartus. Įmetė vienodai – po 15 dvitaškių ir tritaškių.
Bent po vieną tritaškį pataikė net septyni Suomijos rinktinės žaidėjai, bet jie dažnai atakavo trumpomis salvėmis. Pirmosiomis minutėmis du iš eilės tritaškius pataikė Mikaelis Jantunenas, po kurio antrojo metimo rezultatas tapo 11:1, trečiojo kėlinio viduryje labai sunkią akimirką du iš eilės tritaškius įmetė vyriausias komandos žaidėjas 34-erių Sasu Salinas, ketvirtojo kėlinio viduryje, kai atrodė, jog serbai vėl atsigavo, du iš eilės tritaškius pataikė jauniausias „vilkų gaujos“ narys 18-metis Miikka Muurinenas, o per dvi paskutines minutes irgi dukart paeiliui varžovus tolimais metimais pribaigė Mikaelis Jantunenas.
Beje, nors pirmajame kėlinyje Suomijos rinktinė kelis kartus pirmavo dviženkliu skirtumu, nuo antrojo kėlinio pradžios iki paskutinės minutės skirtumas nė karto nebuvo didesnis negu 6 taškai.
Tik paskutinę minutę suomiai padidino pranašumą iki 8 taškų 89:81, o paskutinėmis sekundėmis Suomijos komandos pergalę užtikrino 5 iš 6 baudos metimų pataikęs Lauri Markkanenas.
Be medalių
Serbijos rinktinė aštuntfinalio kliūties neperžengė antrose iš eilės Europos pirmenybėse. Per 2022 metų turnyrą Svetislavo Pešičiaus treniruojama komanda grupės varžybose laimėjo visas penkerias rungtynes, bet aštuntfinalyje nusileido Italijos krepšininkams.
Serbai pastaruosius Europos pirmenybių medalius iškovojo 2017 metais. Tuomet trenerio Aleksandaro Džordževičiaus treniruojami vyrai tapo žemyno vicečempionais.
Kova
Švedijos rinktinė į atkrintamąsias varžybas pateko pirmajame etape iškovojusi tik vieną pergalę. Atrodė, kad aštuntfinalyje visi svertai bus ne švedų, bet jų varžovų Turkijos krepšininkų rankose, tačiau Rygos arenoje negausiai susirinkę sirgaliai per pirmąsias šeštadienio rungtynes pamatė netikėtai lygią kovą.
Švedai laimėjo ginčą, pelnė pirmuosius taškus ir iki trečiojo kėlinio vidurio beveik visą laiką pirmavo. Skandinavai bėgiojo kaip užvesti ir varžovai juos palydėdavo tik akimis. Turkijos rinktinė iki pertraukos vos vieną kartą išlygino rezultatą (28:28 – antrojo kėlinio viduryje), o į priekį turkai pirmą kartą išsiveržė tik trečiojo kėlinio viduryje (46:44).
Turkijos rinktinės užduotį apsunkino tai, kad ant suolo gana ilgai sėdėjo Cedi Osmanas, kuris jau 9-ąją min. gavo trečiąją pražangą. Turkų įžaidžiantysis puolėjas iki tol jau buvo pelnęs 11 taškų ir vos ne vienas priešinosi Švedijos rinktinei.
Trečiajame kėlinyje švedai pamažu išsikvėpė ir sumažino tempą. Savo ruožtu turkai pradėjo gintis kiečiau ir trečiojo kėlinio pabaigoje pietiečiai įgijo dviženklę persvarą 61:50.
Viskas? Švedijos krepšininkai su tuo nesutiko. Ketvirtojo kėlinio pradžioje švedai pakilo į dar vieną šturmą ir išlygino rezultatą 69:69, o sutrikę turkai pradėjo klysti lygiose vietose. Vis dėlto lemiamu metu Turkijos komanda sugebėjo apsiginti ir vėl įgijo kelių taškų persvarą (82:76), o švedams nepavyko pasinaudoti net ir tuo, kad varžovų lyderis Alperenas Šengunas priešpaskutinę minutę pataikė tik vieną iš keturių baudų.
Atsarginiai
Turkijos rinktinės treneris Erginas Atamanas negalėjo būti ramus iki paskutinių minučių. Jis visai neleido į aikštę Sertačo Šanlio ir Erkano Yilmazo, o Omeras Yurtsevenas ir Onuralpas Bitimas žaidė trumpai.
Visas krūvis buvo padalintas aštuoniems krepšininkams, o natūralizuotas amerikietis Shane‘as Larkinas ir Alperenas Šengunas aikštėje praleido daugiau nei 35 minutes.
Švedijos rinktinėje taip ilgai nežaidė nė vienas krepšininkas.
Tritaškiai
Portugalijos rinktinė garsėja kibia ir varžovus erzinančia gynyba. Jei ne rungtynės su turkais, kurias laimėti nesitikėję portugalai paaukojo ir pralaimėjo 41 taško skirtumu, jie galbūt net būtų tapę mažiausiai taškų praleidusia pirmojo etapo komanda.
Aštuntfinalyje portugalų gynybos siena buvo sunkiai įveikiama net ir pasaulio čempionei Vokietijos rinktinei. Vokiečiai per grupės varžybų rungtynes pelnydavo vidutiniškai 105,8 taško, o šeštadienį rungtynių su portugalais 27-ąją min. buvo įmetė tik 44 taškus. Rezultatas buvo 44:43.
Portugalijos krepšininkai, labai kietai pasitikdavę varžovus savo baudos aikštelėje, sutrikdė Vokietijos komandos žaidimo ritmą ir vokiečiai pustrečio kėlinio negalėjo pataikyti tritaškių – iki 27-osios minutės tikslą pasiekė vos 1 iš 24 tolimų metimų.
Tik tada du paeiliui tritaškius pataikė Maodo Lo bei Isaacas Bonga ir Vokietijos komanda atkuto. Likusią rungtynių dalį (13,5 min.) vokiečiai laimėjo 41:15.
Nors ketvirtajame kėlinyje jaudintis nebereikėjo, Vokietijos rinktinės lyderiai rungtynes baigė nė karto nepataikę iš toli. Dennisas Schröderis neįmetė nė vieno iš septynių, Franzas Wagneris – nė vieno iš keturių, Danielis Theisas – nė vieno iš trijų tritaškių. O pagrindinis komandos metikas Andreasas Obstas pataikė tik vieną iš septynių tritaškių.
Treneris
Vokietijos rinktinei šeštadienį pirmą kartą per šį turnyrą vadovavo vyriausias treneris Alexas Mumbru. Katalonas praleido visą pirmąjį etapą, nes sunegalavo pakeliui į Tamperę.
Per grupės varžybas A.Mumbru pavadavo jo padėjėjas Alanas Ibrahimagičius, bet prieš atkrintamąsias varžybas Vokietijos komanda pagaliau sulaukė iš ligoninės paleisto vyriausiojo trenerio ir bosnių kilmės berlynietis A.Ibrahimagičius galėjo grįžti į jam labiau įprastas pareigas.
Aštuntfinalis
Lietuva – Latvija 88:79. Velička 21, 12 rez.perd., Sirvydis 18, Tubelis 18, 12 atk.kam., Blaževičius 9, Valančiūnas 9, Sedekerskis 6, Sargiūnas 3, Normantas 2, Radzevičius 2, Giedraitis 0 / Porzingis 34, 19 atk.kam., Lomažas 21, Šmitas 8, Žagaras 6, Dav.Bertanas 3, A.Kurucas 3, Zorikas 3, Mejeris 1, Dair.Bertanas 0, Čavaras 0.
Turkija – Švedija 85:79. Šengunas 24, 16 atk.kam., Osmanas 17, Osmani 14, Hazeras 11, Larkinas 10 / Hakansonas 16, Larssonas 15, Gaddeforsas 15, Birganderis 14, 13 atk.kam., Pantzaras 10.
Vokietija – Portugalija 85:58. Schröderis 16, F.Wagneris 16, Bonga 15, Lo 12, T.Da Silva 11 / Queta 18, 11 atk.kam., Williamsas 8.
Suomija – Serbija 92:86. Markkanenas 29, Jantunenas 15, Little‘as 13, Valtonenas 13 / Jokičius 33, N.Jovičius 20, Dobričius 19.
Dienos penketas
Arnas Velička (Lietuva) – 21 taškas (2/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 8/12 baudų), 12 rez.perd. ir 5 atk.kam. per 35,5 min. Susižeidus R.Jokubaičiui, Lietuvos rinktinės varikliu tapo Klaipėdos „Neptūno“ naujokas, kuriam prieš turnyrą buvo numatytos antraeilės užduotys. Užduotys nebuvo per sunkios – A.Velička visas rungtynes diktavo žaidimo ritmą ir užtikrino, kad Lietuvos rinktinės kelias į kitą etapą nebūtų duobėtas.
Maodo Lo (Vokietija) – 12 taškų (4/7 tritaškių) per 17,5 min. Kauno „Žalgirio“ naujokas pralaužė ledus, kai trečiojo kėlinio viduryje pataikė tritaškį, ir pradėjo rungtynių lūžį. M.Lo paskui pataikė dar du kartus ir nuėmė nuo vokiečių pečių juos slėgusią įtampą.
Eliasas Valtonenas (Suomija) – 13 taškų (2/3 dvitaškių, 3/7 tritaškių) per 23 min. Suomijos rinktinės lyderis L.Markkanenas visas rungtynes darė tai, ką daro jau daug metų, bet šeštadienį šalies krepšinio didvyriu tapo ne jis. „Granada“ puolėjas E.Valtonenas per paskutines dvi minutes pelnė 8 taškus. Jo
pataisytas netaiklus L.Markkaneno metimas ir tritaškis prasidėjus paskutinei minutei buvo du labiausiai serbus pribloškę epizodai.
Alperenas Šengunas (Turkija) – 24 taškai (8/15 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 8/12 baudų), 16 atk.kam. ir 6 rez.perd. per 35 min. Švedijos krepšininkams pavyko išmušti iš vėžių „Houston Rockets“ vidurio puolėją ir jis ilgus tarpsnius blaškėsi aikštėje nerasdamas vietos, daug kartų nepataikė net iš po krepšio. Vis dėlto A.Šengunas pasinaudojo pranašumu prieš švedų aukštaūgius ir po kelis kartus kartodamas metimus rinko svarbius taškus.
Kristapas Porzingis (Latvija) – 34 taškai (6/14 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 10/15 baudų) ir 19 atk.kam. per 33 min. „Atlanta Hawks“ naujokas buvo rezultatyviausias šeštadienio žaidėjas, bet komandos draugų paramos sulaukė nedaug.
Dienos žaidėjas
Arnas Velička (Lietuva).
Dienos treneris
Lassi Tuovi (Suomija). 38 metų Suomijos rinktinės treneris po finalo sirenos atrodė nustebęs ir sutrikęs. Tačiau per rungtynes nustebę ir sutrikę buvo Serbijos krepšininkai bei jų strategas Svetislavas Pešičius, kuris už kolegą yra vyresnis du kartus (serbui – 76-eri). L.Tuovi įviliojo varžovus į spąstus, iš kurių buvo neįmanoma išsivaduoti.