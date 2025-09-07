Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sportas Krepšinis

Europos čempionato aštuntfinalis – bosniai prieš lenkus

2025 m. rugsėjo 7 d.
Lrytas.lt
Sekmadienį tęsiasi Europos čempionato aštuntfinalio etapas, o pirmieji į kovą stoja Lenkijos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai. Šios poros laimėtojas ketvirtfinalyje susikaus su Turkija.
Pirmosios dienos rungtynės prasidėjo kiek netikėtai: susikoncentravę mačui bosniai 4-ąją min. susikrovė dviženklę persvarą 13:2. Po pirmojo kėlinio jie pirmavo 23:14. Antrame ketvirtyje lenkai ėmėsi rimtesnio darbo aikštėje ir sumažino atsilikimą iki 21:26.
Ketvirčio pabaigoje lenkai buvo sumažinę atsilikimą iki 38:39, tačiau bosniai ir vėl pabėgo 43:38.
Po dviejų kėlinių bosniai pirmavo 44:40.
Lenkai D grupėje namie Katovicuose įveikė Slovėniją, Izraelį ir Islandiją, bet pralaimėjo prancūzams ir belgams.
Bosniai C grupėje Limasolyje įveikė Ispaniją, Graikiją ir Kiprą, bet nusileido Sakartvelui ir Italijai.
Pastarąjį sykį abi rinktinės Europos čempionate kovėsi 2015 m., o pergalę 68:64 šventė lenkai.
Lenkijos vyrų krepšinio rinktinėBosnijos ir Hercegovinos krepšinio rinktinėEurobasket 2025

