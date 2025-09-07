Europos čempionato aštuntfinalis – bosniai prieš lenkus

Pirmosios dienos rungtynės prasidėjo kiek netikėtai: susikoncentravę mačui bosniai 4-ąją min. susikrovė dviženklę persvarą 13:2. Po pirmojo kėlinio jie pirmavo 23:14. Antrame ketvirtyje lenkai ėmėsi rimtesnio darbo aikštėje ir sumažino atsilikimą iki 21:26.
Ketvirčio pabaigoje lenkai buvo sumažinę atsilikimą iki 38:39, tačiau bosniai ir vėl pabėgo 43:38.
Po dviejų kėlinių bosniai pirmavo 44:40.
Lenkai D grupėje namie Katovicuose įveikė Slovėniją, Izraelį ir Islandiją, bet pralaimėjo prancūzams ir belgams.
Bosniai C grupėje Limasolyje įveikė Ispaniją, Graikiją ir Kiprą, bet nusileido Sakartvelui ir Italijai.
Pastarąjį sykį abi rinktinės Europos čempionate kovėsi 2015 m., o pergalę 68:64 šventė lenkai.