Europos čempionato aštuntfinalis: L. Dončičius su Slovėnija prieš Italiją

Slovėnai mačą pradėjo uraganiniu tempu ir po 10-mt L.Dončičiaus taškų pirmavo 15:4. Baigiantis kėliniui Luka padarė viską, kad skirtumas padidėtų iki 25:9, o slovėnų žvaigždė jau buvo įmetusi net 20 taškų.
Po dešimties minučių kovos slovėnai pirmavo 29:11, o L.Dončičius buvo įmetęs 22 taškus. Tiesa, po kėlinio žvaigždė patraukė į persirengimo kambarį – matėsi, kad krepšinininkui kažkas skauda.
Be savo lyderio žaidę slovėnai per 5-ias antrojo kėlinio minutes įmetė vos 3 taškus ir italai pritartėjo iki 20:32.
Vis dėlto po to kai L.Dončičius pasirodė, reikalai normalizavosi ir Slovėnija po dviejų kėlinių pirmavo 50:40, o garsusis slovėnas po 20 minučių kovos buvo įmetęs 30 taškų.
Trečiame kėlinyje slovėnai ir toliau diktavo sąlygas ir buvo priekyje 58:44.
L.Dončičiaus tempiama komanda D grupėje liko trečioje vietoje su trimis pergalėmis. Slovėnai pralaimėjo namie žaidusiems lenkams ir prancūzams, o po to įveikė belgus 86:69, islandus 97:79 ir Izraelį 106:96.
Tuo tarpu italai C grupėje laimėjo keturis mačus, nurungę bosnius, Sakartvelą, Ispaniją ir Kiprą ir nusileidę tik graikams 66:75.
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėItalijos krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių