Europos čempionato aštuntfinalis: L. Dončičius su Slovėnija prieš Italiją

2025 m. rugsėjo 7 d. 18:12
Lrytas.lt
Europos krepšinio čempionato aštuntfinalyje sekmadienį kaunasi Luka Dončičius su Slovėnijos ekipa ir Italijos rinktinė. Šio mačo laimėtojas ketvirtfinalyje susikaus su pasaulio čempione Vokietija.
Slovėnai mačą pradėjo uraganiniu tempu ir po 10-mt L.Dončičiaus taškų pirmavo 15:4. Baigiantis kėliniui Luka padarė viską, kad  skirtumas padidėtų iki 25:9, o slovėnų žvaigždė jau buvo įmetusi net 20 taškų.
Po dešimties minučių kovos slovėnai pirmavo 29:11, o L.Dončičius buvo įmetęs 22 taškus. Tiesa, po kėlinio žvaigždė patraukė į persirengimo kambarį – matėsi, kad krepšinininkui kažkas skauda.
Be savo lyderio žaidę slovėnai per 5-ias antrojo kėlinio minutes įmetė vos 3 taškus ir italai pritartėjo iki 20:32.
Vis dėlto po to kai L.Dončičius pasirodė, reikalai normalizavosi ir Slovėnija po dviejų kėlinių pirmavo 50:40, o garsusis slovėnas po 20 minučių kovos buvo įmetęs 30 taškų.
Trečiame kėlinyje slovėnai ir toliau diktavo sąlygas ir buvo priekyje 58:44.
L.Dončičiaus tempiama komanda D grupėje liko trečioje vietoje su trimis pergalėmis. Slovėnai pralaimėjo namie žaidusiems lenkams ir prancūzams, o po to įveikė belgus 86:69, islandus 97:79 ir Izraelį 106:96.
Tuo tarpu italai C grupėje laimėjo keturis mačus, nurungę bosnius, Sakartvelą, Ispaniją ir Kiprą ir nusileidę tik graikams 66:75.
