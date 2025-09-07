Šeštadienį Rygoje vykusiose Europos čempionato aštuntfinalio rungtynėse suomiai įveikė serbų žvaigždyną 92:86 ir sukrovė jiems lagaminus namo.
„Būtent taip ir yra laimimos rungtynės – kaunantis. Galbūt neturime geriausių žaidėjų pasaulyje, bet turime puikius vaikinus, su kuriuos galime siekti pergalių“, – po pergalės spindėjo Suomijos rinktinės žaidėjas Edonas Maxhunis.
Įspūdingai rungtyniavę Suomijos krepšininkai vargti varžovus vertė viso mačo metu, o įspūdinga pabaiga galutinai nokautavo be nieko likusius serbus.
„Riba – tik dangus! Turime tris dienas ruoštis Sakartvelui arba Prancūzijai. Visko gali nutikti, tai jau parodė ši diena“, – tęsė 27-erių krepšininkas.
Jam antrino ir komandos veteranas Sasu Salinas.
„Mūsų riba – tik dangus. Turime L.Markkaneną ir kitus vyrukus. Kartu galime padaryti nuostabius dalykus“, – kalbėjo 6 taškus šeštadienį pelnęs suomis.
„Xiaomi“ areną gausiai užpildžiusius Suomijos sirgalius ant kojų ne kartą pergalingose rungtynėse kėlė jaunasis Miika Muurenas.
Viename iš epizodų jis blokavo ryškiausios Serbijos rinktinės žvaigždės Nikola Jokičiaus metimą, o vėliau į jo veidą smeigė tritaškį.
„Dabar tai atrodo nuostabiai, bet aikštėje stengiausi apie tai negalvoti“, – po mačo ramiai kalbėjo 18-metis krepšininkas.
Pasibaigus rungtynėms jis stengėsi nerodyti emocijų ir kalbėjo akmeniniu veidu.
„Tikimės pergalių, turime susikaupti. Neabejotinai, tai yra tarp trijų didžiausių pergalių šalies istorijoje“, – tęsė M.Muurenas.
Tuo metu garsiausias Suomijos krepšininkas Lauri Markkanenas po pergalės nusilenkė komandai.
„Puikus komandinis pasirodymas. Šiose rungtynėse mums reikėjo kiekvieno žaidėjo. Mes dar savo darbų nebaigėme, bet pasidžiaugsime, nes laimėjome prieš įspūdingą komandą.
Tai buvo tarp didžiausių pergalių mano karjeroje. Didžiulė garbė žaisti su Suomijos marškinėliais, mes žaidėme prieš įspūdingą komandą ir tai buvo nuostabus mūsų ekipos pasirodymas“, – samprotavo jis.
Šeštadienis buvo sėkminga diena net trims iš keturių B grupės komandų. Į Europos čempionato ketvirtfinalį be suomių taip pat žengė ir Lietuva bei Vokietija.
Portalo Lrytas S.Salino paklausus, ar tai įrodo, jog šį grupė čempionate buvo stipriausia, suomis šypsojosi.
„Švedija taip pat buvo labai arti pergalės. Nuostabus darbas, mūsų grupė pasirodė puikiai, džiaugiuosi už šias komandas“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Serbijos krepšinio rinktinės žvaigždynas po mačo kulniavo su nuleistomis galvomis.
Ryškiausi Europos ir pasaulio žaidėjai nestabtelėjo net komentarų laukiantiems serbų žurnalistams. Vienintelis su žiniasklaidos atstovais serbiškai prakalbo tik Ognjenas Dobričius.
Kiti krepšininkai kvietėsi gėdos taksi ir su atsisveikino su Europos čempionatu patirdami vieną skaudžiausių pralaimėjimų šalies krepšinio istorijoje.
Europos čempionato ketvirtfinalyje suomiai susikaus su Prancūzijos ir Sakartvelo poros nugalėtoja.
Lauri MarkkanenasSuomijos vyrų krepšinio rinktinėSerbijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių