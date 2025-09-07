Dabar jau visi žinome, kad buvo labai reali tikimybė, kad aukščiausio lygio A.Veličkos šou Europos krepšinio čempionate būtume ir nepamatę.
Juokingi pokštai, atsipalaidavę kūnai ir mimikos – visi šie momentai vyko po labai įtemptų ir didžiulės kainos Lietuvos rinktinės rungtynių.
Prieš kelias akimirkas Lietuvos krepšininkai buvo emocijų katile, aidint garsiam sirgalių švilpimui, bet iš jo išlipo padarę tai, ką ir buvo suplanavęs Rimas Kurtinaitis – 88:79 nugalėjo šeimininkę Latviją ir po dešimties metų pertraukos pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį.
Ir čia visi lenkėsi A.Veličkai, kuris trečiojo kėlinio pradžioje verždamasis susidūrė su Arturu Žagaru, bet išprovokuotas baudas metė Margiris Normantas.
A.Velička buvo greitai nuvestas į persirengimo kambarį ir į aikštę sugrįžo subintuota galva.
Bet tai nė kiek nesutrukdė jam surengti nerealaus šou.
R.Kurtinaičio tikru aikštės generolu pavadintas A.Velička perėmė dar Tamperėje iškritusio pagrindinio įžaidėjo Roko Jokubaičio raištį ir tai padarė klasiškai.
Per 36 minutes sumetė 21 tašką, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 23 naudingumo balus. Jis pramušė ir tritaškių badą – sumetė net tris iš eilės, o iš viso atliko 5 tolimus metimus.
Jam lenkėsi visi komandos draugai, tarp kurių – ir didžiąją dalį laiko ant suolo praleidęs J.Valančiūnas.
„Arnas tikrai, padarė kažką tokio. Sunkiais momentais ėmėsi ant savęs atsakomybę. Sukūrė šansų – kiek išmetėme laisvų metimų“, – komandos draugą gyrė JV, kuris šįkart žaidė beveik 10 minučių, bet sulaukė R.Kurtinaičio pagyrų už nuveiktą darbą.
Pravardę jau beveik prilipinęs M.Blaževičius A.Veličkai jau turėjo ir užsakymą: „Džiaugiuosi už Arną, kad pasinaudojo tokia galimybe. Atrodė įspūdingai ir tikiuosi, kad tai ne vienerių rungtynių pasirodymas.“
Pats A.Velička spėjo nusifotografuoti ir prie „Eurobasket 2025“ stendo, kuriame pažymėta, kad Lietuva – ketvirtfinalyje ir neslėpė, kad džiaugiasi, jog jam pavyko įstoti į R.Jokubaičio batus.
„Visą sezoną žaidžiu tokioje pozicijoje, kad reikia užbaigti rungtynes, įžaidinėti kamuolį svarbiausiais momentais. Jaučiausi užtikrintas. Buvo tokia akimirka, kad reikėjo užpildyti Roko netektį, nes jis davė didžiulę dalį. Gaila dėl jo, bet smagu, kad atsiranda daugiau galimybių kitiems, tiesiog reikia kažkam jas pasiimti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje“, – kalbėjo A.Velička.
Pagyrų komandos draugui negailėjo ir Ąžuolas Tubelis.
„Gerai. Visi matome tą situaciją, nėra pagrindinio įžaidėjo, automatiškai kažkas turi žengti tą žingsnį į priekį. Arnas puikiai tai parodė, kad be jokio spaudimo, ramiai buvo reikiamais momentais agresyvus – tiek atakavo K.Porzingį, tiek žaidėjus su lėtesnėmis kojomis. Jo tas veržlumas buvo vienas iš tų faktorių į pergalę“, – sakė Ą.Tubelis, kuris buvo naudingiausias savo komandoje su 18 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir 27 naudingumo balais.
Emocijų – daug, gerų žodžių – daug, tačiau R.Kurtinaitis po rungtynių atskleidė paslaptį.
Paslaptį, kad vienas sprendimas galėjo viską pakeisti taip, kad mes niekada taip ir nebūtume pamatę šio 25 metų 195 cm ūgio iš Vokietijos klubo Braunšveigo „Lowen“ į Klaipėdos „Neptūną“ perėjusio įžaidėjo šou.
Ir tas sprendimas vyko dar gerokai iki Lietuvos rinktinei atvykstant į atkrintamąsias Rygoje, ir netgi anksčiau nei komanda pasirodė B grupės etape Tamperėje.
Taip, čia kalbama apie tą R.Kurtinaičio ir Tomo Pačėso ilgesnį nei iki šiol sprendimą skelbti dvyliktuką.
R.Kurtinaitis atskleidė, kad dėliojant viziją vienas priešais kitą stovėjo A.Velička ir 29-erių 192 cm ūgio Manisos „Basket“ atstovaujančio Kristupo Žemaičio, kuris „Eurobasket“ krepšius yra išbandęs 2022 metais Kelne, kur Kazys Maksvytis su vyrukais Kelne liko 15 vietoje.
Dabar turbūt visi džiaugiasi, kad R.Kurtinaitis ir T.Pačėsas nusprendė būsimus scenarijus sieti su Europos čempionato debiutantu.
R.Kurtinaitis dar komentuodamas galutinį dvyliktuką užsiminė, kad komanda nutarė pasirinkti tris centrus, jeigu susiklostytų aplinkybės ir vienas iš jų iškristų, kad būtų kuo pakeisti.
Pasirodo, panašią taktiką Lietuvos rinktinės trenerių štabas pritaikė ir įžaidėjų grandyje.
„Nepaslaptis, o gal paslaptis – mes sprendėme klausimą, ar į rinktinę paimti A.Veličką ar K.Žemaitį. Sprendėme dėl vieno įžaidėjo.
Negalėčiau sakyti, kad buvome numatę, jeigu kažkas nutiktų...Bet taip atsitiko su Roku. Bet pasirinkome visi Arną ir jis šiandieną pateisino, kad mūsų sprendimas buvo teisingas“, – atvirai pasakojo R.Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
