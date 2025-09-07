Lietuvos pergale sužavėtas Prezidentas G. Nausėda metė idėją – pastatyti paminklą iš neįprastos medžiagos

Lietuviai į geriausių pirmenybių aštuonių ekipų ratą pateko po dviejų nevykusių čempionatų – 2017-siais, kai ekipai vadovavo Dainius Adomaitis, mūsiškius aštuntfinalyje nurungė graikai, o 2022-siais tame pačiame etape Kazio Maksvyčio vedamą ekipą po pratęsimo palaužė būsimi čempionai ispanai.
Geriausią savo mačą rinktinėje šeštadienį sužaidė Arnas Velička. Jis per 36 minutes pelnė net 21 tašką (2/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 8/12 baudų metimų), atsikovojo 5 kamuolius, atliko net 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 23 naudingumo balus.
A.Velička tapo tik trečiuoju lietuviu, kuris Europos čempionato atkrintamosiose varžybose surinko dvigubą dviženklį su rezultatyviais perdavimais. Anksčiau tai buvo padarę tik Šarūnas Jasikevičius ir Mantas Kalnietis.
Po šios pergalės savo poziciją išreiškė ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jis socialiniame tinkle feisbuke džiaugėsi įspūdinga sėkme ir pasiūlė jau statyti paminklus tiek ekipai, tiek ir netikėtai įspūdingai sužaidusiam A.Veličkai.
„Per skausmą, traumas, odą pagaugais keliantį Lietuvos himną – į Pergalę! Arnui Veličkai ir Lietuvai – paminklą! Iš Ąžuolo:)“, – parašė Lietuvos prezidentas.
Gitanas Nausėda
