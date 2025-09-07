Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos rinktinės varžovo belaukiant – aštuntfinalyje kovoja Graikija su Izraeliu

2025 m. rugsėjo 7 d. 21:20
Europos krepšinio čempionate sekmadienį vakare bus žaidžiamas paskutinysis aštuntfinalio mačas, kuriame kausis Graikijos ir Izraelio komandos. Šios poros nugalėtojas taps Lietuvos varžovas ketvirtfinalyje.
Dvikovą abi komandos pradėjo be jokios gynybos ir po pirmųjų dešimties minučių rezultatas buvo 28:22 graikų naudai. Kaip ir įprasta, Graikiją tempė per 10 min. 15 taškų įmetęs Giannis Antetokounmpo.
Graikijos ekipa C grupėje užėmė pirmąją vietą, Limasolyje įveikusi Kiprą, Italiją, Sakartvelą ir Ispaniją, tačiau 77:80 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai.
Tuo tarpu Izraelis D grupėje užėmė ketvirtą vietą, laimėję tris pergales ir turėję tik blogesnį įmestų ir praleistų taškų santykį. Tiek pat pergalių laimėjo ir Lenkija su Slovėnija.
Izraeliečiai nurungė islandus, prancūzus ir belgus, o pralaimėjo lenkams ir slovėnams.
Graikijos krepšinio rinktinėIzraelio krepšinio rinktinėGiannis Antetokounmpo
