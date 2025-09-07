Lietuvos rinktinės varžovo belaukiant – aštuntfinalyje kovoja Graikija su Izraeliu

Dvikovą abi komandos pradėjo be jokios gynybos ir po pirmųjų dešimties minučių rezultatas buvo 28:22 graikų naudai. Kaip ir įprasta, Graikiją tempė per 10 min. 15 taškų įmetęs Giannis Antetokounmpo.
Graikijos ekipa C grupėje užėmė pirmąją vietą, Limasolyje įveikusi Kiprą, Italiją, Sakartvelą ir Ispaniją, tačiau 77:80 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai.
Tuo tarpu Izraelis D grupėje užėmė ketvirtą vietą, laimėję tris pergales ir turėję tik blogesnį įmestų ir praleistų taškų santykį. Tiek pat pergalių laimėjo ir Lenkija su Slovėnija.
Izraeliečiai nurungė islandus, prancūzus ir belgus, o pralaimėjo lenkams ir slovėnams.
Graikijos krepšinio rinktinėIzraelio krepšinio rinktinėGiannis Antetokounmpo
Rodyti daugiau žymių