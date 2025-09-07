Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Lietuvos trijulė pirmąkart iškovojo Europos čempionato auksą

2025 m. rugsėjo 7 d. 21:43
Lrytas.lt
Europos trijulių krepšinio čempionate auksu sužibo Lietuvos rinktinė. Ji turnyro finale 21:17 nugalėjo Latviją ir pirmąkart istorijoje laimėjo aukso medalius.
Iki šiol nuo 2014-ųjų organizuojamose Senojo žemyno pirmenybėse Lietuvos vyrų rinktinė laimėjo tris bronzas (2014, 2019 ir 2024 m.) bei du sidabro medalius (2021 ir 2023 m.).
Lietuvai taškus pelnė: Ignas Vaitkus 8, Aurelijus Pukelis 6, Marijus Užupis 5, Evaldas Džiaugys 2. Latvijai: Nauris Miezis 9, Francis Lacis ir Zigmaras Raimo po 3, Rihardas Kuksikas 2.
Lietuviai medalių link keliavo pergalingai: grupių etape netikėtai 16:21 nusileido austrams, bet po to 21:11 įveikė šeimininkę Daniją, ketvirtfinalyje 21:17 susitvarkė su prancūzais, o pusfinalyje 21:15 nurungė ir Italiją.
3x3trijulėEuropos trijulių krepšinio čempionatas

