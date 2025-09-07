Serbų negelbėjo ir eilinis tvirtas NBA galiūno Nikola Jokičiaus pasirodymas. 33 taškai, 8 atkovoti kamuoliai ir 37 naudingumo balai – iškalbinga.
Iškalbinga buvo ir serbų krepšininkų reakcija – šie koridoriumi ėjo net neatsisukdami, nors juos šaukdavo serbų žurnalistai.
Iškalbinga buvo ir Serbijos rinktinės trenerio Svetislavo Pešičiaus reakcija į Lrytas klausimą, ką jis pasakė savo komandai po pralaimėjimo.
„Nieko. Ką aš jiems turėčiau pasakyti? Rungtynės baigėsi ir mes apie jas nebekalbame. Galbūt rytoj šiek tiek“, – sakė 76-erių Serbijos krepšinio legenda.
Pralaimėjimą jis aiškino žiūrėdamas į statistiką ir bandydamas užbėgti už akių svarstymams, ar dėl aukso turėjusi kovoti Serbija tiesiog nuvertino suomius, kuriuos B grupėje Tamperėje nugalėjo ir Rimo Kurtinaičio Lietuvos krepšininkai.
„Sveikinu Suomiją su pergale. Iškart turiu pasakyti, kad mes nenuvertinome savo varžovų. Suomiai mėtė tik 41 proc. taiklumu, bet sumetė mums 92 taškus. Kiek svarbios detalės parodo, kad mes nesuradome sprendimo kovai dėl kamuolių. Mes norėjome viską apverti, bet jiems po atkovotų kamuolių pavyko pataikyti tritaškių“, – apie Suomijos rinktinės 20 puolime atkovotų kamuolių kalbėjo S.Pešičius.
Statistikos lapą skaitė ir atsakymų ieškojo ir 20 taškų pelnęs Nikola Jovičius.
„Nuo pat pradžių jautėsi, kad nesame pasiruošę. Viskas prasideda nuo manęs, kaip jauniausio – nebuvau pasiruošęs nuo pradžių, kaip ir kiti. 20 puolime atkovotų kamuolių – nepriimtina. Mes ruošiamės, žiūrėjome vaizdo įrašus, bet jie sugebėjo būti geresni ir labiau fiziškesni. Jie išmetė 30 daugiau metimų. Jie nemėtė neįtikėtinai taikliai, bet metė daugiau. Jie buvo agresyvesni. Tokie dalykai nutinka. Žinojome, kokie geri mes esame, kokie geri jie yra, bet nepradėjome kovoti nuo pradžių“, – svarstė jis.
Serbijos žurnalistai S.Pešičiaus klausė, ar pralaimėjimui galėjo turėti įtakos atmosfera „Xiaomi“ arenoje.
Joje per rungtynes buvo apie 4 tūkstančiai žiūrovų.
Tarp jų dauguma – suomių gerbėjai.
„Jeigu manote, kad rungtynės ir medaliai laimimi dėl atmosferos – klystate. Tai daroma kokybe, pasiruošimu ir žiniomis. Galime ieškoti pasiteisinimų, bet tokioms rungtynėms turi būti fiziškai pasiruošęs. Mes nesame“, – sakė S.Pešičius.
Strategas priminė ir Serbijos rinktinę kamuojančias traumas. Štai serbai neturi vieno ryškiausių ir svarbiausių krepšininkų Bogdano Bogdanovičiaus, kuris iš „Eurobasket 2025“ iškrito dar grupių etape.
„Keletas žaidėjų žaidė traumuoti. Į komandą dar pateko virusas. N.Jovičius nesitreniravo šiomis dienomis. Tai nėra pasiteisinimai, bet kai žaidi su tokiu varžovu, geriau būtum geros būklės. Varžovas turi jausti tavo fiziškumą. Negalima pasakyti, kad mūsų žaidėjai atidavė viską, ką gali. Suomiai didino savo pasitikėjimą. Visi mus matė kaip absoliučius favoritus, todėl visi jie buvo papildomai motyvuoti“, – sakė S.Pešičius.
Suomijos rinktinė Europos čempionato ketvirtfinalyje žais prieš Prancūzijos ir Sakartvelo poros nugalėtoju.
Svetislavas PešičiusSerbijos vyrų krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinė
