Rygoje vykusioje akistatoje įspūdingo Luka Dončičiaus žaidimo vedini slovėnai 84:77 pranoko varžovus ir žengė į stipriausių Senojo žemyno komandų aštuntuką. Italijos krepšininkai mačo metu pademonstravo charakterį, nes dar pirmajame kėlinyje turėjo 18 taškų deficitą.
Pergalingose rungtynėse „Los Angeles Lakers“ žvaigždė įmetė 42 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.
Po rungtynių vyriausiasis Italijos rinktinės treneris Gianmarco Pozzecco graudindamasis nulenkė galvą prieš savo auklėtinius.
„Sveikinimai Slovėnijai. Jie žaidė puikias rungtynes, Luka buvo neįtikėtinas, bet tai buvo ne tik jis. Sveikinimai mano žaidėjams, jie nepasidavė ir žaidė iki galo, ką jie daro visada“, – kalbėjo 52-ejų specialistas.
Netrukus jis pranešė pasitraukiantis iš vyriausiojo Italijos rinktinės trenerio posto.
„Noriu padėkoti federacijos prezidentui už suteiktą galimybę tapti nacionalinės komandos treneriu. Tai buvo geriausia akimirka mano gyvenime. Didžiulė garbė atlikti tokį vaidmenį Italijos krepšinyje“, – sunkiai žodžius rinko treneris.
Italijos rinktinei jis vadovavo nuo 2022-ųjų.
„Ačiū mano štabui, ačiū žaidėjams. Myliu juos visus. Man nusispjauti, koks treneris aš nesu. Man nusispjauti, ką jūs galvojate apie mane.
Per savo trenerio karjerą koncentraciją skyriau tik žaidėjams. Šiandien man yra ypač liūdna diena ne dėl pralaimėjimo, bet dėl to, kad man teko matyti kenčiančius savo žaidėjus.
Galiu būti blogiausias treneris pasaulyje, bet po rungtynių jiems rūbinėje pasakiau – niekas jūsų nemylės labiau nei aš. Niekas. Galbūt jie ras kitą trenerį, jis jiems rodys panašią meilę, bet tikrai ne didesnę. Ačiū“, - kalbėjo italas.
Jo auklėtinis Nicolo Melli po rungtynių strategui skyrė šiltus žodžius. Juos išgirdęs G.Pozzecco apsipylė ašaromis ir paliko spaudos konferenciją.
„Buvo smagu. Tikra palaima vilkėti šiuos marškinėlius, būti šios komandos dalimi, laukti treniruočių stovyklų. Būti kartu. Tai yra neabejotinas jo (trenerio) nuopelnas.
Gaila, kad mums nepavyko, nors kelis kartus buvome tikrai arti. Tai buvo labai emocinga kelionė.
Jis tikrai turėtų didžiuotis tuo, ką padarė dėl šios komandos. Gaila, kad mes negalėjome išpildyti rezultato, bet kartais kai kurie dalykai yra didesni už tai.
Jis iškepė puikų tortą, tik ant to torto viršaus pritrūko vyšnaitės. Tikiuosi, kad tai, ką jis darė bus tęsiama ir ateityje“, – apie kartu su treneriu trejus metus trukusią kelionę kalbėjo 34-erių N.Melli.
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis tarp Slovėnijos ir Vokietijos krepšinio rinktinių vyks trečiadienį.
