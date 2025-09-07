Pirmąją staigmeną sukūrė suomiai, kurie 92:86 palaužė serbus, o sekmadienį į tą patį traukinį varžovus įsodino ir Sakartvelo rinktinė, kuri Rygoje vykusiame aštuntfinalyje 80:70 įveikė prancūzus.
Kartvelai į Senojo žemyno ketvirtfinalį žengė pirmą kartą šalies istorijoje ir jame susikaus su Suomija.
„Tai yra svajonė, tai yra svajonės išsipildymas. Mes kiekvieną kartą sakome, kad turime kurti istoriją ir šiandien ją sukūrėme. Ačiū Dievui, ačiū mūsų sirgaliams, nuostabus jausmas, net neturiu daug ką pasakyti.
Vaikinai kovėsi visas 40 minučių ir niekas negalėjo pasakyti, kad mes laimėsime, bet mes tai padarėme. Su mūsų vienybe galime padaryti viską, judame toliau“, – po pergalės tiesiog spindėjo 33-ejų Duda Sanadze.
Jo, kaip ir kitų kartvelų apetitas kyla bevalgant. Šalies istoriją perrašę šalies krepšininkai jau žvelgia į ketvirtfinalį su suomiais ir svajoja apie bilietą į pusfinalį.
„Atšvęsime, bet kai išeisime iš rūbinės, galvosime, o kodėl ne? Kodėl nesukūrus dar vienos istorijos? Keliaukime į pusfinalį!“, – tęsė kartvelų krepšininkas.
Ne ką mažiau šypsenos veide buvo ir pas Sandro Mamukelašvilį. Jis sekmadienio mače įmetė 14 taškų ir atkovojo 11 kamuolių.
„Nuostabus jausmas. Kokia diena! Visi vaikinai išėjo pasitikėdami savimi, žaidėme kartu, nė trupučio neatsipalaidavome, dabar turime su tokiu pat nusiteikimu kautis prieš Suomiją.
Tai bene didžiausia pergalė šalies istorijoje. Nauja era. Esu laimingas, kad esu čia ir atstovauju savo šaliai. Šią akimirką galiu pasakyti, kad tai yra ir mano didžiausia pergalė karjeroje. Koks gali būti geresnis būdas atstovauti savo šaliai?“, – teigė „Toronto Raptors“ atstovaujantis kartvelas.
Į Europos pirmenybių aštuntuką Sakartvelas prisibeldė iš penkto bandymo.
„Mes esame maža šalis, neturime tokių žaidėjų kaip Serbija ar Prancūzija. Esu laimingas, kad mūsų mažą šalį privertėme didžiuotis“, – samprotavo D.Sanadze.
Po mačo jis pridūrė, kad tikėjimo įveikti prancūzus jiems suteikė ir šeštadienį pateikta Suomijos staigmena.
„Jie (suomiai) mus motyvavo. Po jų pergalės pagalvojome, o kodėl to padaryti negalime mes? Kiekvieną dieną gali nutikti beprotiškų dalykų, šiandien šioje pozicijoje atsidūrėme mes“, – šypsojosi Sakartvelo žaidėjas.
Tuo metu S.Mamukelašvilio paklausus, kuri Europos čempionato staigmena kol kas didesnė – suomių ar kartvelų – krepšininkas net nedvejodamas pasirinko atsakymą.
„Mūsų staigmena buvo didesnė. Prancūzai buvo kur kas didesni favoritai laimėti. Nejautėme spaudimo, žaidėme savo žaidimą, tikėjome savimi ir pasiekėme savo“, – kalbėjo 26-erių krepšininkas.
Sakartvelo ir Suomijos ketvirtfinalis vyks trečiadienį, 19 val.
