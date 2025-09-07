Sakartvelas sekmadienį pateikė antrąją Europos krepšinio čempionato sensaciją. Nespėję atsigauti po Serbijos pralaimėjimo 86:92 Suomijos krepšininkams sirgaliai iš nuostabios išsižiojo, kai kartvelai 80:70 nukovė tik dairytis vieni į kitus galėjusius prancūzus.
Pergalės fone džiaugsmingai rankomis mojavo lietuviams gana gerai pažįstamas buvęs Vilniaus „Lietuvos ryto“ treneris Aleksandras Džikičius, tačiau visos šviesos buvo nukreiptos į pagrindinį herojų – 33 metų 206 cm ūgio naująjį „Barcelona“ krepšininką, kuris yra palietęs ir NBA.
Dėl šios priežasties oficialią spaudos konferenciją pradėjęs A.Džikičius priminė kartais juokingus laikus „Lietuvos ryte“, kur prasiverždavo jo emocijos ir keisti sprendimai.
Šįkart jis paprašytas pakomentuoti rungtynes pasakė, kad tai pirmiausia turi daryti T.Šengelija, „nes jis yra svarbesnis.“
„Aš ignoruosiu tai, – nusijuokė krepšininkas. – Bet gerai, pradėsiu.“
T.Šengelija prancūzus žlugdė kone kiekvieną akimirką su kamuoliu, o kai atėjo lemiamos minutės – tolimais metimais draskė bet kokias viltis išsikapanoti iš duobės.
Įpusėjus kėliniui pataikytas tritaškis leido nutolti 66:61, o kai prancūzai priartėjo 66:68, smeigė dar vieną – 71:66.
Sakartvelas sekmadienį „Eurobasket 2025“ aštuntfinalyje tritaškius mėtė pavyzdingai. Pataikė 10 metimų iš 18 (56 proc.).
T.Šengelija buvo atsakingas už 3 iš jų ir prametė vos vieną tolimą metimą.
31 minutę jis pavertė 27 naudingumo balais – pelnė 24 taškus, atkovojo 8 kamuolius.
Geriau Sakartvelo rinktinėje sužaidė tik natūralizuotas amerikietis Kamaras Baldwinas su 24 taškais ir 30 naudingumo balų.
„Per didžiąją pertrauką mums buvo labai svarbu sugrįžti susitelkus. Turėjome būti pasiruošę, padidinti intensyvumą. Tai ir padarėme. Negaliu pakankamai padėkoti Dievui. Ačiū Dievui. Vienintelis to paaiškinimas yra Dievas“, – po rungtynių rimtą mimiką nutaisęs džiaugsmą liejo T.Šengelija.
Sakartvelo rinktinė dar niekada nėra pasiekusi Europos čempionato ketvirtfinalio etapo. Trečiadienį kartvelai žais su Suomija.
T.Šengelija rungtynes vadino įspūdingomis ir pabrėžė, kad nors visi tarpusavyje kalbėjosi, jog nejaučia jokio spaudimo, kad tikslas pasiektas, visgi sutarė, jog į aikštę privaloma eiti kovoti dėl pergalės.
„Vienybė, kamuolio dalijimasis, pagalbos, gynyba. Man irgi buvo geros fizinės rungtynės. Šiandieną jaučiausi puikiai, psichologiškai jaučiausi puikiai. Kartais negaliu paaiškinti, kodėl taip jaučiuosi. Šiandieną buvau palaimintas Dievo.
Žaisti tiek rungtynių per tiek dienų, dar kelionės ir dar toks pasirodymas – nėra lengva. Neturiu daugiau paaiškinimų“, – sakė T.Šengelija.
A.Džikičius atskleidė, kad prieš rungtynes su Prancūzija buvo nuspręsta pirma kartą analizuoti jau praėjusias rungtynes. Pasirinkta dvikova su Bosnija ir Hercegovina. Sakartvelas C grupės paskutinėse rungtynėse bosniams nusileido 76:84.
„Buvo bjauru žiūrėti, bet visi esame suaugę ir niekas neįsižeidė“, – pabrėžė T.Šengelija.
Prancūzijos rinktinė „Eurobasket 2025“ pradėjo Katovicuose. Ten pralaimėjo tik Izraelio krepšininkams (69:82). Prancūzai D grupėje buvo pirmi – 92:64 triuškino Belgiją, 103:95 nugalėjo Slovėniją, 83:76 – šeimininkę Lenkiją ir 114:74 triuškino Islandiją.
Sakartvelo rinktinė į Rygą atvyko iš Kipro, kur C grupėje užėmė 4 vietą.
Sakartvelas šventė tik dvi pergales – 83:69 nugalėjo čempionatą jau baigusius ispanus ir 93:61 triuškino šeimininkus.
Sakartvelas grupėje 62:78 nusileido Italijai, 53:94 – Graikijai ir 76:84 Bosnijai ir Hercegovinai.
