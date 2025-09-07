Kartu su Prancūzijos rinktine ambicijų patriukšmauti neslepia ir žalgirietis Sylvainas Francisco.
Ryškiausiai jis buvo suspindęs grupių etapo mače prieš Slovėniją. Tąsyk jis pelnė 32 taškus, surinko 40 naudingumo balų ir tapo pagrindiniu pergalės kalviu.
Tiesa, akistatoje krepšininkas spėjo pasižymėti ir daugelio dėmesį atkreipusiu epizodu.
Tiksint paskutinėms ketvirtojo kėlinio sekundėms jis spėjo pelnyti du lengvus taškus jau nebesiginant varžovams. Tą prancūzas padarė jau paspaudus ranką Slovėnijos rinktinės žvaigždei Luka Dončičiui.
„Taškų skirtumas yra svarbu, tad taip, ateityje daryčiau tą patį. Vienintelės problema buvo, kad prieš tai mes sumušėme delnais. Jis pasiūlė ranką, aš ją paspaudžiau, būtent dėl to negerai išėjo.
Bet kitą kartą tikrai taip pat užbaigčiau paskutinę ataką, žinodamas, kad tai gali lemti mums pirmąją vietą grupėje“, – kalbėjo S.Francisco.
Šis jo epizodas sukėlė Slovėnijos rinktinės pyktį, po pelnytų taškų kilo apsistumdymas, o dar didesnė pekla užvirė socialinėje erdvėje, kurioje 27-erių prancūzas sulaukė rasistinių užgauliojimų.
Tiesa, tarp viso neigiamo fono žalgirietis stengiasi rasti ir pozityvo – jį pasiekė ir milžiniškas kiekis palaikymo žinučių.
„Visos žinutės man buvo svarbios. Ypač iš mano šeimos, taip pat buvo daug žmonių, kurių net nežinau, jie dalijosi mano žinute, patys tų žinučių siuntė daug.
Labai tai vertinu, tai daug reiškia. Kartais jautiesi, lyg būtum vienas, bet yra tikrai daug žmonių, kurie tave palaiko. Niekada negalvojau, kad tai nutiks, bet esu tikrai dėkingas, kad žmonės privertė mane šypsotis“, – kalbėjo S.Francisco.
Jis taip pat pridūrė, kad su juo susisiekė ir Kauno „Žalgirio“ vadovybė.
„Klubo prezidentas, komandos vadybininkas, taip pat daug lietuvių sirgalių man parašė. Tiek „Žalgiris“, tiek ir sirgaliai mane palaikė“, – tęsė prancūzas.
Dabar jo ir Prancūzijos krepšinio rinktinės lauks Sakartvelo iššūkis, o pergalės atveju prancūzų ketvirtfinalyje lauks kol kas didžiausią sensaciją Europos čempionate pateikusi Suomija.
