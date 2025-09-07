Serbijos žiniasklaidoje – įsiūtis ir kaltinimai dėl fiasko: nuo „agonijos“ iki „šimtmečio tragedijos“

„Serbijos agonija! Svajonės apie auksą nuskendo suomiškame ežere“, – rašė „Meridian Sport“. „Geda! Šimtmečio krepšinio tragedija“, – šaukė geltonosios spaudos portalas „Kurir“.
Buvęs tuometinio Vilniaus „Lietuvos ryto“ treneris Vlade Džurovičius rėžė dar konkrečiau.
„Padariau didelę klaidą, kai sakiau, kad įveiksime suomius, atsiprašau žiūrovų, – jis teigė „Arena Sport TV“ laidoje. – Netikėjau, kad galime neįveikti Suomijos. Prieš čempionatą sakiau, kad grįžti be medalių būtų tragedija. Dabar kartoju tą patį. Tai – tragedija, nėra kitų žodžių. Kaip mes į tai reaguosime, kas nutiks – nežinau. Negaliu sugalvoti kito išsireiškimo negu, kad tai yra katastrofa.“
Neilgtrukus po rungtynių pabaigos pradėjo skrieti strėlės į Serbijos vyr. trenerio Svetislavo Pešičiaus teritoriją.
„Visi „ereliai“ apie tai kalbėjo, bet nė vienas nieko nedarė“, – rašė žurnalistė Tanja Čulafič iš „Sportal“ apie tai, kad nors buvo nuolat kalbama apie tas pačias bėdas, jos nebuvo taisomos.
„Dabar yra 2025-ieji, pilna analitikų, meistrų trenerių štabe, vaizdo medžiagos, seno gero skautingo. Po pralaimėjimo Turkijai jų stiliumi tu leidi sau lygiai taip pat pralaimėti lygiai – su visa pagarba vaikinams iš Suomijos – dvigubai silpnesnei komandai?“, – klausė „Mozzart Sport“ žurnalistas Marko Džindžičius.
S.Pešičiaus darbą komentavo ir legendiniai žaidėjai bei treneriai.
„Nėra, ką ir bepasakyti. Gana yra gana. Jis ant manęs šaukia, kad aš senas, bet jis 10 metų už mane vyresnis, – „Telegraf“ portalui pareiškė du aukso medalius su Serbijos jaunimo rinktinėmis nuskynęs 69-erių legendinis šalies krepšininkas ir treneris Miroslavas Nikoličius. – Pagarba jam už viską, ką jis padarė, tačiau tai nesvarbu. Aleksandras Džordževičius neturėjo išeiti, jis buvo sėkmingesnis su rinktine nei Pešičius. Turėtume maldauti jo sugrįžti.“
Prie kritikos prisijungė ir kita šalies krepšinio legenda.
„Iš pagarbos tos pačios kartos atstovui aš buvau nuošalyje. Spaudos konferencijoje jis nesugebėjo sustoti ir pasakyti: „Aš kaltas už tą, už tą ir už tą, prisiimu atsakomybę.“ Ne, jis kalbėjo apie kažkokius virusus, apie traumas. Man tai – juokinga“, – portalui „Mondo“ rėžė FIBA Šlovės muziejaus narys Zoranas Slavničius.
S.Pešičius kontraktą su Serbijos krepšinio federacija turėjo iki šio Europos čempionato pabaigos su sąlyga bendradarbiavimą pratęsti abipusiu sutarimu.
