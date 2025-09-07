Tapo aiškus Lietuvos varžovas čempionato ketvirtfinalyje, žinomos ir likusios poros

Šeštadienį Rygoje įveikusi Latvijos ekipą, Rimo Kurtinaičio vedama Lietuvos rinktinė ketvirtfinalyje sužais su Graikijos ekipa. Pastaroji sekmadienį aštuntfinalyje palaužė Izraelio krepšininkus 84:79.
Lietuvos ir Graikijos komandos ketvirtfinalyje susikaus Rygos arenoje antradienį. Rungtynių laikas yra vėliausias - komandos grumsis nuo 21 val.
Kitoje poroje antradienį taip pat santykius aiškinsis Turkijos ir Lenkijos komandos. Ši pora mačą pradės 17 val.
Būtent šių porų laimėtojai susikaus pusfinalyje rugsėjo 12 dieną.
Trečiame ketvirtfinalyje santykius aiškinsis pasaulio čempionė Vokietija ir Luko Dončičiaus vedama Slovėnija.
Ketvirtame ketvirtfinalyje dėl bilieto į pusfinalį kovos Suomija ir Sakartvelas. Ši pora laikoma sensacinga, nes suomiai 92:86 palaužė turnyro favoritus serbus, o kartvelai 80:70 iš turnyro išmetė taip pat prie favoritų priskiriamą Prancūziją.