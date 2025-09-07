V. Čeponis įvertino R. Kurtinaičio spąstus Latvijai ir prasitarė, kodėl strategas priverstas perlipti per save

„Daug svarbių dalykų šiame mače buvo, tačiau svarbiausias – R.Kurtinaičio sugalvotas mačo planas vėl buvo labai geras ir netikėtas varžovams – manau, Luca Banchi tikrai nesitikėjo, kad Jonas Valančiūnas žais vos 10 minučių“, – aštuntfinalio dvikovos niuansus dėliojo krepšinio komentatorius ir ekspertas Vaidas Čeponis.
Nors Latvijos rinktinė rimtai svajojo susidoroti su lietuviais, tačiau jiems to padaryti nepavyko – net ir be traumuoto ir gydytis į Vokietiją išvykusio Roko Jokubaičio mūsų rinktinė antroje mačo dalyje neleido šeimininkams ramiai kvėpuoti ir įspūdingu tempu susitvarkė su Latvija.
Akistatoje netikėtai sužibėjo komandos įžaidėjo vaidmenį perėmęs Arnas Velička. Krepšininkas ne tik tempė rinktinės vežimą į priekį, tačiau ir itin efektingai vadovavo komandos veiksmams – pelnė 21 tašką ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.
Jau rungtynių pradžioje A.Velička įsūdė tris tritaškius iš tiek pat galimų.
„Reikia visų pirma pasakyti, kad A.Velička nėra aiškiai išreikštas įžaidėjas. Jis mėgsta būti ir atakuojančiu gynėju. Tai reiškia, kad jis yra įvairialypis, universalus žaidėjas.
Galiu atsakingai pareikšti, jog šis žaidėjas pastaruoju metu žiauriai patobulėjo. Anksčiau jis nemesdavo tolimų metimų, o dabar jis paprasčiausiai paneigė stereotipą, jog pagerinti savo metimą jau jam susiformavus neįmanoma.
Krepšininkas itin daug dirbo ties šiuo klausimu ir turime gerą pavyzdį. Be to, Arnas kietas gynyboje, nes turi stiprias kojas. Kodėl jis anksčiau neatsiskleisdavo? Tai kai žinai, kad tu keisi Roką Jokubaitį ir aikštėje būsi vos 3–5 minutes, vargu ar jautiesi psichologiškai gerai“, – pasakojo V.Čeponis.
Krepšinio komentatorius patikino, kad rungtynės su Latvija parodė labai įspūdingą visos rinktinės psichologinį pasirengimą – ekipa turi charakterį.
„Šioje komandoje niekas nededa į kelnes esant bet kokioms situacijoms. Jei kažkas blogai, jokios panikos nėra, visi daro savo darbą ir net nebando permetinėti bėdas ant kitų. Sakyčiau, tai rinktinė su kietais kiaušais“, – tikino V.Čeponis.
– Kokius matote pagrindinius pergalės prieš latvius aspektus ir kas lėmė sėkmę?, – Lrytas paklausė krepšinio komentatoriaus ir eksperto V.Čeponio.
– Yra aiškūs trys pergalės motyvai. Kaip aiškinau, R.Kurtinaitis vėl turėjo neordinarų planą mačui. Laikyti aikštėje pagrindinį komandos centrą Joną Valančiūną tik dešimt minučių ir kliautis kitais žaidėjais – na, ne visi strategai tam bus pasiryžę.
Antras akcentas – Ąžuolas Tubelis visą laiką atsirasdavo po susikeitimų prieš latvių „mažiukus“ ir tai jam leisdavo labai efektyviai kovoti dėl kamuolių. Tokiu būdu būdavo iš kovos išimami latvių aukštaūgiai, kurie tik stebėjo Ąžuolo dominavimą po krepšiais.
Ir trečias akcentas – lietuviai eliminavo latvių stiprybę: labai greitai sugrįždavo į gynybą. Latviams buvo neparanku, nes būtent jie stengdavosi visur ir visada rengti labai greitas atakas, kai varžovas nespėdavo išsirikiuoti gynyboje. Su lietuviais jiems pasisekė tik kelios tokios atakos.
Žinoma, galima sakyti ir apie tai, kad vis dėlto Latvija perdegė šioje dvikovoje – savo žiūrovai padarė meškos paslaugą, nes atsirado papildomas dirgiklis – noras sėkmingai kovoti prieš aistruolių minią.
– Sakote, kad R.Kurtinaitis turėjo gerą planą...
– Taip. Be abejo, yra ir toks elementas kaip rinktinės charakteris arba stuburas. Iš lietuvių dabar to neatimsi: visų pirma, ekipa turi turi aiškų autoritetą – Rimą Kurtinaitį. Jo žodis ar sprendimai yra gerai apgalvoti ir nekvescionuojami – tai svarbu komandai, ji privalo žinoti, kad eina ta kryptimi, kuri yra numatyta.
Apskritai, R.Kurtinaitis yra dėkingas treneris trumpoms atkarpoms – kalbu apie vadovavimą rinktinei. Jis turi ką pasiūlyti ekipai, o ilgasis klubinis laikas turi savo minusinių niuansų. Man tikrai keista, kad šis specialistas tik dabar pakviestas vadovauti nacionalinei komandai.
– Kokie niuansai lėmė, kad latvių lyderiai nesužaidė taip, kaip jie galėtų sužaisti?
– Čia dar vieni R.Kurtinaičio spąstai: buvo galima matyti, kad puolant latvių lyderiams Kristapui Porzingiui ar Daviui Bertaniui, jie visą laiką buvo atakuojami mūsų gynėjų.
Visą laiką prie jų buvo gynėjai, o kai puldavo Lietuva, mūsiškiai visada vertė šiuos žaidėjus maksimaliai gintis. Logika buvo paprasta – varžovų nuovargis. Be to, šie krepšininkai ir nėra dideli gynybos meistrai, tad pasitaikius progai dar ir taškus pelnyti pasisekdavo jiems besitaupant. Pagrindas buvo iškankinti lyderius.
Pasakysiu dar vieną svarbų niuansą. Savo laiku R.Kurtinaitis turėjo aiškią filosofiją – leisti lyderiui įmesti tiek, kiek jis nori, tačiau uždaryti kitus jo draugus. Bet po rungtynių su Šiaurės Makedonija, kai jų lyderis Nenadas Dimitrijevičius pelnė 43 taškus ir pridarė begalę problemų, jis pakeitė savo nuomonę. Jis peržengė, perlipo per save, nes reikėjo prieštarauti sau pačiam. Tai labai netikėta istorija, nes dažniausiai treneriai nekeičia savo kovų stiliaus – taigi, dabar R.Kurtinaitis itin didelį dėmesį skiria lyderiams ir nenori, kad šie įsismarkautų aikštėje. Todėl visais būdais buvo stabdomas K.Porzingis.
– Lietuvos rinktinė ketvirtfinalyje gali kovoti su Izraeliu ar su Graikija. Kuris iš galimų varžovų yra palankesnis mūsų ekipai?
– Izraelis yra negreita, pozicinė ekipa, kuri neturi bėgimo sindromo. Tuo tarpu graikai yra atletiški, šokantys, bėgantys krepšininkai. Jų lyderis Giannis Antetokounmpo yra sunkiai sulaikomas – jei jam atsiras erdvės aikštėje, tada blogai.
Ši NBA žvaigždė blogai meta tritaškius, bet jei įsiverš į baudos aikštę, nieko gero nelauk. Ir žaisti vienas prieš vieną su juo sunku – geras fizinis pasirengimas Gianniui suteikia pranašumą. Tad viską sudėjus, Lietuvai tikrai nėra parankus varžovas Graikija. Labiau dėkingesnė būtų Izraelio ekipa. Ji nuspėjama.
– Kaip įvertintumėte Lietuvos ekipos žaidimą čempionate?
– Žinokite, aš pasakysiu, kad ši komanda jau viršijo visus lūkesčius. Juk pasižiūrėkite, joje nėra iš esmės beveik 7 žaidėjų, kurie turėtų būti ekipoje, jei siektų aukščiausių tikslų.
Tai šiai dienai padaryta tiek daug aikštėje, kad nesiverčia liežuvis kritikuoti. Manau, net ir pralaimėjus ketvirtfinalį, reikėtų tik dėkoti komandai už puikų pasirodymą.
