„Esame pasiruošę, surengėme treniruotę, pasirengėme žaidimo planą“, – prieš mačą nedaugžodžiavo 43-erių krepšinio specialistas.
Prieš antradienį vyksiančią ketvirtfinalio akistatą su Lietuva graikų treniruotėje vyravo rimtis.
Sekmadienį Graikijos rinktinė 84:79 nugalėjo Izraelio komandą. Pergalingose rungtynėse graikai pataikė vos 4 tritaškius iš 25 (16 proc.).
Akistatos su Lietuva išvakarėse ryškiausia graikų krepšinio žvaigždė Giannis Antetokounmpo nebendravo su žiniasklaidos atstovais.
Savo mintimis apie lietuvius pasidalino jo brolis Thanasis Antetokounmpo.
„Turime dirbti sunkiai ir laikytis žaidimo plano. Lietuva yra gera komanda. Myliu Lietuvą, myliu lietuvius, vienas iš mano bičiulių yra Lukas Lekavičius. Tai ne tik dėl nacionalinės komandos, tai apie tai, kaip jie (lietuviai) myli krepšinį“, – kalbėjo 33-ęjų krepšininkas.
2017 metais vykusiame Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje graikai pranoko lietuvius 77:64, o tose rungtynėse itin svarbų tolimą metimą į Lietuvos krepšį įmetė būtent Th.Antetokounmpo.
„Oho, jūs man tai priminėte. Beprotiška (šypsosi). Tiesą sakant nepagalvoju apie tai, galvoju apie šią dieną, vienintelis dalykas, apie kurį reikia galvoti yra ši diena“, – šypsojosi graikas.
Aštuntfinalio rungtynėse jo brolis Giannis buvo nesulaikoma jėga – „Milwaukee Bucks“ žvaigždė įmetė 37 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 37 naudingumo balus.
Tuo metu Lietuvos rinktinė žengė į Europos čempionato atkrintamąsias žengė be savo lyderio Roko Jokubaičio.
Gynėjas dar grupių etape patyrė jo pasirodymą turnyre užbaigusią kelio traumą.
„R.Jokubaitis buvo komandos širdis, lyderis, nuolat žaidė su kamuoliu. Jis gerai jautė Joną Valančiūną, kitus žaidėjus. Bet jie (lietuviai) žino kaip žaisti krepšinį ir be Roko. Lietuvos krepšinio mokykla yra žinoma jau seniai, turime išpildyti savo planą“, – kalbėjo V.Spanoulis.
Paklaustas, ar jis tikisi, kad mače su Graikija daugiau laiko aikštėje praleis J.Valančiūnas, specialistas nukirto trumpai.
„Būsime pasiruošę viskam“, – teigė jis.
Graikijos ekipa C grupėje užėmė pirmąją vietą, Limasolyje įveikusi Kiprą, Italiją, Sakartvelą ir Ispaniją, tačiau 77:80 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai.
„Turime subalansuotą sudėtį – puikią komandos chemiją, turime patyrusių, jaunų žaidėjų, snaiperių, lyderių, kūrėjų“, – tęsė strategas.
Lietuvos ir Graikijos ketvirtfinalis vyks antradienį, 21 val.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
