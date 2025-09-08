„Atmosfera rimta. Du kartus pasportavome šiandien, pasiruošėme, žiūrėsime, kaip pavyks“, – kalbėjo Rimas Kurtinaitis.
211 cm ūgio varžovų monstras yra nesulaikoma jėga šiame turnyre – vidutiniškai per dvikovą jis įmeta po 30 taškų, atkovoja po 9,8 kamuolio ir renka po 33,5 naudingumo balo.
„Skaitėme Izraelio trenerio mintis, kad nėra vaistų jį (G.Antetokounmpo) sustabdyti. Mes bandysime. Per savo karjerą kaip žaidėjo ir trenerio dar nesu sutikęs tokio krepšininko.
Turėjome eilę gerų žaidėjų. Buvo toks Draženas Petrovičius, vienas iš geriausių visų laikų žaidėjų, teko matyti. Jei graikus, tai turėjome ir N.Galį, kuris mesdavo po 40 taškų, bet dažniausiai vienam žaidėjui yra sunku laimėti varžybas. Mūsų esmė yra „uždaryti“ kitus žaidėjus“, – samprotavo 65-erių specialistas.
NBA žvaigždės atstovaujama Graikijos ekipa C grupėje užėmė pirmąją vietą, Limasolyje įveikusi Kiprą, Italiją, Sakartvelą ir Ispaniją, tačiau 77:80 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai.
Aštuntfinalyje graikai 84:79 nugalėjo Izraelio komandą.
Pastarosiose rungtynėse „Milwaukee Bucks“ puolėjas įmetė 37 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 37 naudingumo balus.
Graikijos rinktinės treneris Vassilis Spanoulis šiam turnyrui subūrė jo strategijai atitinkančią sudėtį – legendinis Graikijos krepšininkas G.Antetokounmpo pastatė vidurio puolėjo pozicijoje, o aplink jį penkete dažniausiai išrikiuoja keturis iš toli pataikančius krepšininkus.
Tokia taktika padėjo graikams laimėti grupių etapą, o jame Graikija buvo taikliausiai tritaškius metusi komanda – 46 proc.
Vienas iš prie tritaškio linijos užtikrintai besijaučiančių graikų krepšininkų – Tyleris Dorsey: šiame turnyre vis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 13 taškų ir renka po 12 naudingumo balų.
„Kažkokių ypatumų jie neturį. Jie kaip komanda žaidžia puikiai, atlieka daug rezultatyvių perdavimų. Giannis pelno pusė komandos taškų, bet kiti irgi primeta. Jie gerai skirsto kamuolį, dalinasi juo. Bus sunku, bet šitame čempionate nebuvo lengva“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Paskutinį kartą Europos krepšinio čempionate Lietuva ir Graikija kovėsi 2017 metais. Tąsyk aštuntfinalyje pergalę 77:64 šventė be G.Antetokounmpo rungtyniavę graikai.
Primename, kad į Europos čempionato stipriausiųjų aštuntuką Lietuva žengė savaitgalį 88:79 įveikusi Latviją.
Po Lietuvai pergalingo Europos krepšinio čempionato aštuntfinalio buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ treneris Artūras Štalbergas suskubo socialiniame tinkle aštriai pasisakyti apie savo šalies ekipą, mūsų trenerius bei atsisakymą natūralizuoti užsienio krepšininką.
„Jų kaimiečiai ir „du SSRS treneriai“ susitvarkė su mūsų „žvaigždžių“ sudėtimi ir Giorgio Armani strategu štabe. Panašu, kad treneriai net neturėjo rungtynėms plano A. Ačiū girtuokliui prezidentui už sunkų darbą. Ačiū visiems, kurie buvo prieš natūralizaciją. Gal su ja bent kažkas pataikytų į krepšį“, – parašė latvis.
Į šiuos žodžius pirmadienį savo atsaką turėjo ir „SSRS treneriu“ pavadintas R.Kurtinaitis.
„Visų pirma, tokio trenerio aš nežinau. Šiandien kalbėjau su vienu iš latvių treneriu, geru savo draugu, ji taip pat nežinojo tokio trenerio, kai aš jam parodžiau tą žinutę. Tai jis nusijuokė.
Mes negalime reaguoti į kiekvienus tokius pasisakymus. Žmonės turi savo nuomonę, jam gal taip atrodo. Jis galbūt ne tiek taikė mums, o kiek latvių federacijai. Aš į tokius nereaguoju“, – teigė R.Kurtinaitis.
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis tarp Lietuvos ir Graikijos vyks antradienį, 21 val.
– Ar neatrodo, kad šių metų Graikijos rinktinė yra labiausiai tinkanti žaisti šalia Giannio? – buvo paklausta R.Kurtinaičio?
– Taip pat sakė V.Spanoulis. Jis padarė eilę pasikeitimų, apsistatė gerais metikais, su G.Antetokounmpo bando laužti į vidų. Sakyčiau, kad iš nedaugelio NBA žaidėjų G.Antetokounmpo išmoko žaisti europietišką krepšinį, kai prisitaikė – kai reikia ir nusimeta kamuolį.
Jis daugiau žaidžia komandai, įdėdamas savo asmeninį talentą į komandinį rezultatą. Dabar dažnai matome NBA žvaigždes, kurios surenka reikiama kiekį taškų, bet komandos pralaimi. Graikai yra truputėlį kitokie. To mes bijome, bet pabandysime išspręsti tuos dalykus.
– V.Spanoulis treneriu dirba dar neilgai. Ar matosi jo kaip žaidėjo atsinešti dalykai į trenerio pareigas?
– Aš jį laikau vienu iš geriausių Europos žaidėjų, nes jis žaidė sėkmingai aukščiausiame lygyje, sakyčiau, Šarūno Jasikevičiaus pasekėjas, nes visą gyvenimą žaidė įžaidėju. Kai žaidi įžaidėju, turi galvoti už visus, pagal tai jis gerai supranta bendrą krepšinį ir žino, kaip išryškinti geriausius jų žaidėjus ir geriausias jų puses.
– Margiris Normantas minėjo, kad rytoj žaisite ne prieš Giannį, o prieš Graikijos rinktinę. Ar kaip treneris turėjote psichologiškai nuteikti, kad nereikia paisyti Giannio autoriteto?
– Ta mūsų psichologija yra gana paprasta. Mums gerai pavyko surinkti komandą kovingumo atžvilgiu, pavyko ją sulipdyti, nes kiekvienas žaidėjas kaunasi vienas už kitą, nes mes žinome tą istoriją su traumomis. Vaikinai išmokę kentėti skausmą ir nuovargį, tą mes matome ir aikštėje.
Tai yra teisingi žodžiai – mes žaisime ne prieš vieną žaidėją, o prieš komandą.
– Čempionate yra komandų, kurios nelabai patenkintos sąlygomis. Ar lietuvių delegacijai viskas tvarkoje ties tuo?
– Džiaugiuosi, kad vyksta čempionatas, turime salę, turime kamuolius ir daug man čia nereikia. Aišku, turime tokių problemų, net nežinau, ar čia FIBA kompetencija... Šalia mūsų viešbučio naktimis asfaltuoja. Negerai, nes mes viešbutyje pusę nakties girdime tuos garsus. Galėtų būti geriau.
Girdėjau tuos dalykus, kad komandos skundžiasi maistu. Suomijoje tikrai turėjome gerą aptarnavimą ir skanų maistą. Nepasakyčiau, kad kažkas blogai, aš patenkintas latvių organizacija, nieko netrūksta, mūsų komanda irgi nesiskundžia.
– Kažkas su miegu sutrikę?
– Ne, bet kai už lango važinėja su tuo volu pusę nakties, gal treneriams ir sutrikęs tas miegas. Aš nežinau, kada miegojau, bet tai normalu, čia mūsų gyvenimo būdas, čia Europos čempionatas, nes yra ir naktimis kuriamos tos sistemos. Tai yra normali profesionalaus sporto dalis – iš dalies sutrikęs miegas. Abejoju, kad visi krepšininkai miega ramiai prieš rytojaus rungtynes, nieko nepadarysi, toks mūsų darbas.
– Graikai sekmadienį blogai metė tritaškius, bet ši komanda geresnė tritaškių komanda, tiesa?
– Jų procentai yra geri, bet čia jei dar apie tuos nusiskundimus kalbame, pastebėjau, kad kai žaidi paskutines rungtynes, turbūt to kondensato daug prisirenka ir žaidėjai pradeda griuvinėti aikštėje.
Kreipėmės, kad geriau vėdintų salę, nežinau, kokios bus galimybės rytoj, bet vienas iš tų minusų, kad salėje daug žiūrovų, tiek daug kondensato, nežinau, kodėl salė neaptarnaujama pilnu pajėgumu.
– Kiek esate paruošę atsarginių planų stabdant G.Antetokounmpo?
– Kažkas yra pasakęs, kad jeigu turi A, B ir C planą, tau nieko nepavyks. Turi turėti vieną planą, jį gerai susidėlioti. Jeigu pradinėje stadijoje jis neveikia, reikia spausti ir nesimėtyti. Mes turime planą, jį sudėliojome, diskutavome su trenerių štabu. Sprendimas priimtas toks, kokį jį pamatysite.
– Kelintoje vietoje statytumėte G.Antetokounmpo geriausių žaidėjų sąraše?
– Nežinau, jų labai daug yra. Labai geras žaidėjas, buvo NBA MVP, tokio apdovanojimo šiaip sau negauni. Jis išmoko žaisti europietišką krepšinį, nes daug NBA žaidėjų to daryti nemoka. Matėme, kiek JAV rinktinė turėjo problemų su serbais olimpiadoje. Jam keli pirmi metai buvo sunkūs, bet dabar jis žaidžia labai sėkmingai.
– Trys jūsų grupės komandos pateko į ketvirtfinalį. Tai pasako, kad B grupė buvo pajėgiausia?
– Labai geras pastebėjimas. Jeigu pamenate, tai pačioje pradžioje daug kas sakė, kad ta grupė silpna, vos laimėjote prieš švedus. Tai yra grupė, kuri šiuo metu dominuoja. Kaip bus toliau, matysime.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
