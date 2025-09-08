Žinią apie savo pasitraukimą iš užimamų pareigų 52-ejų specialistas ištarė po Slovėnijai patirto pralaimėjimo (77:84) Europos čempionato aštuntfinalyje.
Praeityje pats skambias pergales kaip žaidėjas su Italijos rinktine skynęs krepšinio specialistas po lemiamo sprendimo neslėpė ašarų.
„Galiu būti blogiausias treneris pasaulyje, bet po rungtynių jiems (žaidėjams) rūbinėje pasakiau – niekas jūsų nemylės labiau nei aš. Niekas. Galbūt jie ras kitą trenerį, jis jiems rodys panašią meilę, bet tikrai ne didesnę. Ačiū“, – graudindamasis kalbėjo italas.
Praėjus vos kelioms akimirkoms po šių žodžių jis apsipylė ašaromis ir paliko spaudos konferenciją jai net nepasibaigus.
Žinia apie G.Pozzecco pasitraukimą nustebino Slovėnijos rinktinės trenerį Aleksanderį Sekuličių, kuris sprendimą priėmusiam kolegai skyrė šiltus žodžius.
„Labai juo žaviuosi. Ne tik dėl G.Pozzecco kaip trenerio, bet ir kaip dėl žaidėjo. Kad ir kuo jis būtų (treneriu ar žaidėju), jis palieka didžiulį poveikį. Visi mes žinome, kad jis emocionalus vyrukas ir tai yra kai kas, ką jis duoda komandai.
Labai žaviuosi tuo, ką jis padarė su šia komanda. Ši mūsų pergalė net tampa didesnė dėl šio fakto (trenerio pasitraukimo).
Žaidėme prieš labai gerą komandą, kuri kovojo dėl pirmos pozicijos labai stiprioje grupėje. Sveikinimai G.Pozzecco ir linkiu jam sėkmės. Žinia apie jo pasitraukimą mane nustebino. Su Italijos rinktine jis padarė tikrai puikų darbą“, – samprotavo 47-erių slovėnų strategas.
Trejus metus su G.Pozzecco Italijos krepšinio rinktinėje dirbęs Nicolo Melli pasibaigus rungtynėms taip pat nukėlė kepurę prieš savo jau buvusį trenerį.
„Buvo smagu. Tikra palaima vilkėti šiuos marškinėlius, būti šios komandos dalimi, laukti treniruočių stovyklų. Būti kartu. Tai yra neabejotinas jo (trenerio) nuopelnas. Gaila, kad mums nepavyko, nors kelis kartus buvome tikrai arti. Tai buvo labai emocinga kelionė.
Jis tikrai turėtų didžiuotis tuo, ką padarė dėl šios komandos. Gaila, kad mes negalėjome išpildyti rezultato, bet kartais kai kurie dalykai yra didesni už tai.
Jis iškepė puikų tortą, tik ant to torto viršaus pritrūko vyšnaitės. Tikiuosi, kad tai, ką jis darė, bus tęsiama ir ateityje“, – apie kartu su specialistu patirtą kelionę kalbėjo 34-erių N.Melli.
Paskutinėse Europos čempionato rungtynėse šis krepšininkas įmetė 8 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų.
Tuo metu su Slovėnijos krepšinio rinktine į Europos čempionato ketvirtfinalį žengęs Edo Muričius neabejojo – G.Pozzecco ir toliau bus galima išvysti krepšinyje.
„Jis labai energingas ir emocionalus vyrukas. Gaila, kad man dar niekada nebuvo galimybės būti jo auklėtiniu. Linkiu jam sėkmės.
Neabejoju, kad mes jo pamatysime dar daug“, – kalbėjo šešis taškus pergalingose rungtynėse įmetęs 33-ejų slovėnas.
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis tarp Slovėnijos ir Vokietijos krepšinio rinktinių vyks trečiadienį 21:00 val.
