Dėl R. Javtoko rasistinių ir seksistinių pasisakymų krepšininkės atžvilgiu – asociacijos smerkimas

Šią situaciją artimiausiu metu nagrinės Asociacijos Lietuvos krepšinis Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija.
Savaitgalį buvęs krepšininkas R.Javtokas, apsilankęs Rolando Mackevičiaus vedamoje laidoje „Nepatogūs klausimai", sukėlė aistrų audrą.
Žinomas vyras pokalbio metu pasisakė apie Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-Van der Horst, negailėdamas aštrių ir galimai rasistinių žodžių.
Kalbėdamas apie sportininkę, R. Javtokas sakė, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir kad ji anksčiau yra „buvusi su moterimi“.
„Turime panelę, kur yra garsi. Dabar ji su leliuku, Nacickaitė, žinai, – negalvodamas, kad tai pateks į eterį laidos vedėjui kalbėjo dabar jau Vilniaus „Kibiršties“ moterų ekipos vienas iš savininkų R.Javtokas. – Ji žaidžia, su mažu leliumi važinėja į stovyklas visur. Buvusi kaip ir su moterimi. Dabar jos bičas yra juodas. Ji su juo apsiženijo. Ji šiaulietė, buvusi 3 prieš 3 čempionė, charizmatiška, jai 33, 34 ar 35?“
K.Nacickaitė praėjusiais metais ištekėjo už Nyderlandų krepšinio 3x3 rinktinės žaidėjo, olimpinio čempiono Dimeo Van der Horsto.
Kilus skandalui dėl pasisakymo, R.Javtokas pirmadienį savo feisbuko paskyroje išplatino viešą atsiprašymą.
„Šį savaitgalį „Nepatogiuose klausimuose“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.
Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžių, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – parašė R.Javtokas.
Laidoje vėliau buvo iškirpta R.Javtoko pasisakymų apie K.Nacickaitę dalis.