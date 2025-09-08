Europos čempionato aštuntfinaliai: istorinis Sakartvelo pasiekimas, L. Dončičiaus solo, favoritų griūtis ir lietuvius nukopijavę graikai

Europos vyrų krepšinio pirmenybių aštuntfinalis buvo pažymėtas favoritų griūtimi. Prie šeštadienį netikėtai kritusios Serbijos komandos sekmadienį prisidėjo Prancūzijos rinktinė, pralaimėjusi Sakartvelo ekipai, kuri pirmą kartą pateko į žemyno pirmenybių ketvirtfinalį.
Be Sakartvelo komandos, sekmadienį teisę žaisti ketvirtfinalyje iškovojo Lenkijos, Slovėnijos ir Graikijos krepšininkai.
Aštuntfinalyje Sakartvelas nugalėjo Prancūziją 80:70, Lenkija – Bosniją ir Hercegoviną 80:72, Slovėnija – Italiją 84:77, Graikija – Izraelį 84:79.
Rygoje vykstančiame turnyre pirmadienį bus poilsio diena. Ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos antradienį ir trečiadienį.
Antradienį kovos Lietuva – Graikija ir Turkija – Lenkija, trečiadienį rungtyniaus Suomija – Sakartvelas ir Vokietija – Slovėnija.
Pusfinalio rungtynės vyks penktadienį (rugsėjo 12 d.), finalo – sekmadienį (rugsėjo 14 d.).
Favoritai
Šiame dešimtmetyje didžiųjų turnyrų medalius laimėjo keturių Europos šalių rinktinės: Prancūzijos, Serbijos, Ispanijos ir Vokietijos.
2021 metais Tokijo olimpinėse žaidynėse sidabrą iškovojo Prancūzija (kitus du medalių komplektus – ne europiečiai), 2022 metų Europos pirmenybėse į prizininkų trejetą pateko Ispanija, Prancūzija ir Vokietija, užpernai pasaulio čempione tapo Vokietija, vicečempione – Serbija, pernai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse sidabras atiteko Prancūzijai, bronza – Serbijai.
Net trys iš šių komandų jau iškrito iš 2025 metų Europos pirmenybių. Čempionės vardą gynusi Ispanijos rinktinė namo iškeliavo po grupės varžybų, Prancūzijos ir Serbijos komandos pralaimėjo aštuntfinalyje.
Permainos
Penkios iš aštuonių komandų, kurios žais šių metų Europos pirmenybių ketvirtfinalyje, pateko tarp aštuonių stipriausiųjų ir per praėjusias Europos pirmenybes, kurios vyko 2022 metais.
Pozicijas apgynė Vokietijos (prieš trejus metus laimėjo bronzos medalius), Lenkijos (4 vieta), Graikijos (5 vieta), Slovėnijos (6 vieta) ir Suomijos (7 vieta) rinktinės.
2022 metais ketvirtfinalyje žaidusios Ispanijos (čempionė), Prancūzijos (vicečempionė) ir Italijos (8 vieta) rinktinės šįkart rungtyniavo prasčiau. Jas didžiajame aštuonete pakeis Turkijos (prieš trejus metus – 10 vieta), Lietuvos (15 vieta) ir Sakartvelo (21 vieta) komandos.
Sakartvelo rinktinė į Europos pirmenybių ketvirtfinalį pateko pirmą kartą ir jau užsitikrino geriausią visų laikų rezultatą. Lietuviai praėjusį kartą ketvirtfinalyje žaidė 2015 metais, turkai – 2009 metais.
Kopija
Lietuvos sirgalius sekmadienį labiausiai domino paskutinės rungtynės, kuriose paaiškėjo mūsų šalies rinktinės varžovai. Graikai laimėjo labai panašiai, kaip lietuviai: nė sykio neleido varžovams persverti rezultato, ilgai pirmavo apie dešimties taškų skirtumu, ketvirtajame kėlinyje atvirai vilkino laiką ir rungtynių pabaigoje gana ramiai atrėmė paskutinį išsekusių izraeliečių šturmą.
Graikijos rinktinė po pertraukos labai sulėtino žaidimą. Jei per du pirmuosius kėlinius graikai pelnė 50 taškų (rezultatas buvo 50:41), tai per trečiąjį ir ketvirtąjį kėlinius – tik 34 taškus.
Nors Graikijos krepšininkai labai prastai mėtė iš toli (pataikė tik 4 iš 25 tritaškių), labai dažnai atkovodavo kamuolį po varžovų krepšiu (18 kartų) ir susikūrė daug antrų ar trečių galimybių. Varžovų baudos aikštelėje energingiausiai žaidė jauniausias graikų krepšininkas – 20-metis Alexandros Samodurovas.
Prancūzai
Prancūzijos rinktinė po praėjusių metų Paryžiaus žaidynių pasikeitė neatpažįstamai – Europos pirmenybėse žaidė vos trys olimpiečiai: naujasis komandos kapitonas Guerschonas Yabusele, Isaiah Cordinier ir Bilalis Coulibaly.
Keli vyresnės kartos krepšininkai baigė karjerą rinktinėje, keli žaidėjai gydosi traumas ir juos pakeitė naujokai. Pasikeitė ir treneris – prie „mėlynųjų“ vairo stojo Fredericas Fauthoux, užėmęs net penkiolika metų dirbusio Vincent‘o Collet vietą.
Pirmasis F.Fauthoux bandymas konstruoti naują Prancūzijos rinktinės versiją buvo labai nesėkmingas. Nors ir atsinaujinusią rinktinę sudaro NBA ir Eurolygos komandose sėkmingai žaidžiantys krepšininkai, Europos pirmenybėse Prancūzijos rinktinė nebuvo panaši į tikrą komandą.
Per aštuntfinalio rungtynes prancūzai trumpai atgydavo tik tuomet, kai sugebėdavo apsiginti ir surengti greitas atakas. Tuo tarpu pozicinis puolimas buvo nieko vertas: iš toli „mėlynieji“ nepataikė (įmetė tik 6 iš 36 tritaškių), o varžovų baudos aikštelėje atsitrenkdavo į Sakartvelo kalnus: 206–208 centimetrų ūgio Gogą Bitadzę, Sandro Mamukelašvilį ir Tornikę Šengeliją bei 217 centimetrų ūgio Giorgį Šermadinį.
Sakartvelo rinktinė didžiąją rungtynių dalį pirmavo ir nesutriko, kai ketvirtojo kėlinio viduryje, per trumpą tarpsnį tris tritaškius pataikius Elie Okobo, Zaccharie Risacher ir Sylvainui Francisco, prancūzai išlygino rezultatą 66:66. Keli kiti Prancūzijos komandos bandymai įmesti iš toli nebebuvo sėkmingi, o kitokių ginklų prancūzai neturėjo.
Žalgirietis
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco sekmadienį vėl švaistė kamuolį bet kur, bet ne į krepšį. Jie pelnė 14 taškų, tačiau pataikė tik 3 iš 13 metimų.
Per visą turnyrą S.Francisco pataikė tik 21,2 proc. tritaškių (7 iš 33). Jis pelnydavo 9,8 taško, bet daugiau nei pusę taškų (32 iš 59) surinko per rungtynes su slovėnais.
Trauma
Ketvirtojo kėlinio viduryje Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės natūralizuotas amerikietis Johnas Robersonas varydamasis kamuolį staiga suklupo ir griebėsi už šlaunies.
J.Robersono lygioje vietoje patirta trauma, kaip paaiškėjo po kelių minučių, sunaikino paskutines bosnių viltis patekti į ketvirtfinalį. Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai jau tuo metu atsiliko 66:70, o paskutinėje rungtynių dalyje jų žaidimas visiškai išsiderino. Nors Lenkijos rinktinės puolimas taip pat nebuvo pavyzdinis, lenkų natūralizuotas amerikietis Jordanas Loydas individualiai veiksmais užtikrino, kad pirmaujanti komanda nepasikeistų.
Lenkai šiose rungtynėse pirmavo gana trumpai. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė jau pirmosiomis minutėmis įgijo dviženklę persvarą 13:2, o Lenkijos komanda rezultatą pirmą kartą išlygino tik trečiojo kėlinio pabaigoje (56:56). Po to varžovai kelias minutes žengė koja kojon, tačiau lenkams surengus nedidelį spurtą, bosniai į jį neatsakė.
Minutės
Lenkijos rinktinės treneris Igoras Miličičius sekmadienį į aikštę leido tik devynis krepšininkus. Trys pagrindiniai žaidėjai rungtyniavo beveik be atokvėpio: Michalas Sokolowski – 37,5 min., Mateuszas Ponitka ir Jordanas Loydas – po 35 min.
Nors Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėje tik Jonas Robersonas žaidė ilgiau negu 30 minučių (31,5), rungtynių pabaigoje būtent bosniai atrodė labiau pavargę.
Vienas
Vienas prieš visus. Taip galima apibūdinti Slovėnijos ir Italijos komandų rungtynių pirmąjį kėlinį. 9-ąją min. slovėnai pirmavo 25:9, o jų lyderis Luka Dončičius jau buvo pelnęs 20 taškų! Daugelyje atakų nė vienas kitas Slovėnijos krepšininkas net nelietė kamuolio, o L.Dončičius viską nuo pradžios iki pabaigos padarydavo pats.
Italai buvo lyg ištikti stabo ir puldami visai nepasinaudojo tuo, kad kitoje aikštės pusėje L.Dončičius net nebandė apsimetinėti, jog ketina gintis.
Antrajame kėlinyje Italijos komanda atsigavo. Po to italai keliskart priartėjo prie varžovų, bet vos tik skirtumas tapdavo vienženklis, pradėdavo skubėti ir nieko iš to nepešdavo. Tik ketvirtajame kėlinyje veteranui Danilo Gallinari pavyko nuraminti komandos draugus ir kruopščiau atakas rengę Italijos krepšininkai priešpaskutinę minutę sumažino atsilikimą iki vieno taško 77:78.
Tačiau svarbiausiu metu Italijos rinktinė vėl mynė ant to paties grėblio: žaidėjai skubėjo mesti, o kamuolys į krepšį nekrito.
Taškai
Luka Dončičius sekmadienį pelnė 42 taškus. Jis šiame turnyre ketvirtą kartą per šešerias rungtynes surinko daugiau nei 30 taškų ir tapo antruoju krepšininku, pelniusiu 40 ar daugiau taškų.
Turnyro rekordas priklauso suomiui Lauriui Markkanenui, kuris per rungtynes su britais pelnė 43 taškus.
Rezultatyviausių žaidėjų lentelėje pirmauja L.Dončičius, kurio vidurkis – 34 taškai.
Aštuntfinalis
Lenkija – Bosnija ir Hercegovina 80:72. Loydas 28, Ponitka 19, 11 atk.kam., Sokolowski 10, Pluta 9 / Nurkičius 20, Robersonas 19, Atičius 8, Gegičius 8, Lazičius 8.
Sakartvelas – Prancūzija 80:70. Baldwinas 24, Šengelija 24, Mamukelašvilis 14, 11 atk.kam., Bitadzė 8 / Francisco 14, Yabusele 12, Jaiteh 10, Okobo 9.
Slovėnija – Italija 84:77. Dončičius 42, 10 atk.kam., Prepeličius 11, Nikoličius 7, Omičius 7 / Fontecchio 22, Niangas 12, Gallinari 10, Pajola 9.
Graikija – Izraelis 84:79. G.Antetokounmpo 37, 10 atk.kam., Sloukas 11, Papanikolaou 8, Samodurovas 7, Toliopoulos 5, K.Antetokounmpo 4, Dorsey 4, Kalaitzakis 4, Mitoglou 4 / Avdija 23, Ginatas 15, Sorkinas 14, Madaras 10.
Dienos penketas
Kamaras Baldwinas (Sakartvelas) – 24 taškai (5/6 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 5/5 baudų) per 33 min. Miuncheno „Bayern“ naujoko rankose buvo visos rungtynių gijos. K.Baldwinas ne tik diktavo tempą ir pabaigdavo atakas tiek tolimais metimais, tiek įsiveržęs į rpancūzų baudos aikštelę, bet ir pasirūpino, kad Sakartvelo rinktinė išvengtų klaidų, kurios galėjo būti pražūtingos.
Luka Dončičius (Slovėnija) – 42 taškai (6/8 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 15/16 baudų) ir 10 atk.kam. per 33 min. Nors „Los Angeles Lakers“ žvaigždė vos ne parodomai nesigynė, puldamas jis buvo pusė komandos. L.Dončičius kaip tik ir pelnė lygiai pusę Slovėnijos rinktinės taškų.
Giannis Antetokounmpo (Graikija) – 37 taškai (18/21 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 1/2 baudų) ir 10 atk.kam. per 29 min. „Milwaukee Bucks“ žvaigždė varžovų baudos aikštelėje jautėsi lyg žuvis vandenyje. Jis izraeliečių priekinę liniją pranoko ir jėga, ir gudrumu.
Jordanas Loydas (Lenkija) – 28 taškai (5/10 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 9/9 baudų) per 35 min. „Monaco“ gynėjas nenuleidžia kartelės. Jo metimai svarbiausiu metu stumia Lenkijos komandą į priekį ir nusveria vis prasiveržiantį M.Ponitkos nervingumą. J.Loydas sekmadienį jau ketvirtą kartą šiame turnyre pelnė daugiau nei 25 taškus.
Tornikė Šengelija (Sakartvelas) – 24 taškai (4/6 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 7/10 baudų) ir 8 atk.kam. per 31 min. „Barcelona“ naujokas praleido didžiąją dalį pasiruošimo etapo, o grupės varžybose buvo neatpažįstamas. Atvykęs į Rygą, sakartveliečių dvasinis lyderis atrado save ir sekmadienį vėl parodė visas geriausias savo savybes.
Dienos žaidėjas
Kamaras Baldwinas (Sakartvelas).
Dienos treneris
Aleksandaras Džikičius (Sakartvelas). Buvęs Vilniaus „Ryto“ treneris uždėjo pančius Prancūzijos krepšinio jaunajai kartai. Sakartvelo rinktinė neleido varžovams bėgti, o itin trumpą atsarginių suolą turintis A.Džikičius vėl puikiai paskirstė pagrindinių krepšininkų žaidimo laiką, kad jie nepavargtų iki finalo sirenos.