Graikijos rinktinė sekmadienį uždarė Europos čempionato aštuntfinalio dvikovas ir tai padarė užsitikrindama vietą ketvirtfinalyje.
Po krepšiais visiškai dominavę graikai 84:79 nugalėjo Izraelio komandą ir ketvirtfinalyje antradienį susitiks su Lietuvos krepšinio rinktine.
Svarbu laimėti, kai neįkrenta. Tai yra normalu, nes taip kartais nutinka visoms puikioms tritaškius metančioms komandoms. Ir mes esame puiki tritaškius metanti komanda. Ne gera, o puiki. Šiandieną radome kelią į pergalę ir tai rodo charakterį“, – savotišką žinutę Lietuvai pasiuntė V.Spanoulis.
Graikijos rinktinė pergalę iškovojo, nors pataikė vos 4 tritaškius iš 25 (16 proc.).
Ir čia juos gelbėjo visiškas dominavimas po krepšiu. Graikijos rinktinė atkovojo 45 kamuolius ir net 18 – puolime.
Jau net nekalbant apie būsimojo lietuvių taikinio, kuriam reikės sukurti labai gudrias žabangas Giannio Antetokounmpo dominavimą.
NBA megažvaigždė per 29 minutes pelnė 37 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 37 naudingumo balus.
„Mes paėmėme tai, ką jie mums davė. Jie mus užspendžia – turime metikus, neužspendžia – turime žaidėjų, kurie gali žaisti vienas prieš vieną. Taip yra sudėta ši komanda, – kalbėjo V.Spanoulis ir pasiuntė dar vieną savotišką žinutę lietuviams. – Kita vertus, norėčiau, kad kitose rungtynėse jam būtų parodyta pagarba užspendžiant jį 2–3 žaidėjais. Taip, kaip reikia gerbti tokius aukštaūgius, kaip Giannis.“
Pastarasis daug kalbėti apie Lietuvos rinktinę dabar nebuvo linkęs.
„Visi žino Lietuvos krepšinio mokyklą. Tai kovotoja, labai gera, turi didelius kūnus. Žino, kaip žaisti krepšinį ir tai bus kietos rungtynės“, – į ketvirtfinalį trumpai žvilgtelėjo jis.
Spaudos konferencijoje nuskambėjo ir klausimas, ar V.Spanoulis tikisi sulaukti kokios nors žinutės iš savo bičiulio Šarūno Jasikevičiaus: „Paskutinį kartą, kai mačiau Šarą, tai buvo Eurolygos „Final Four“. Šaras yra mano draugas, bet mes seniai nekalbėjome.“
Per 28 minutes 4 taškus pelnęs, prametęs tris tritaškius Tyleris Dorsey dalino komplimentus nesustabdomam G.Antetokounmpo.
„Jie negalėjo šįvakar jo sustabdyti, o mes jį maitinome kamuoliais. Jis padarė tai, ką ir turėjo. Jis yra vienas geriausių pasaulyje, todėl džiaugiamės, kad jį turime. ). Jis nesustabdomas“, – kalbėjo jis.
Paklaustas apie Lietuvą T.Dorsey pabrėžė: „Kaip matėme, negalima užmigti ties nė vienu žaidėju. Kiekvienas gali turėti savo vakarą, todėl turime būti tam pasiruošę.“
