59-erių Izraelio rinktinės treneris su savo auklėtiniais atidavė visas jėgas, bet aštuntfinalyje sustabdyti Graikijos rinktinės tiesiog nesugebėjo.
Po krepšiais be konkurencijos dominavę graikai 84:79 eliminavo Izraelio komandą.
Konkurencijos čia vėl neturėjo ir Graikijos galiūnas Giannis Antetokounmpo. Būtent apie jį ir kalbėjo strategas.
29 minutės – 37 taškai, 10 atkovotų kamuolių, 37 naudingumo balai.
34-erių 211 cm ūgio „Milwaukee Bucks“ megažvaigždės iššūkis dabar pereina Lietuvos rinktinei.
Graikai bus Rimo Kurtinaičio komandos varžovais ketvirtfinalyje.
Lrytas paklaustas, ar turi patarimų, kaip sustabdyti aikštėje be kompromisų siautėjusį žaidėją, A.Beit-Halahmy kamuolį perdavė R.Kurtinaičiui.
„Jie turi gerą trenerį, legendinį žaidėją ir esu tikras, kad jie žinos, ką darys. Bet žais prieš vieną iš trijų stipriausių pasaulyje žaidėjų. Jo žaidimas – stiprus ir unikalus. Nėra tiek daug dalykų, kuriuos gali padaryti, – sakė Izraelio rinktinės treneris. – Bet Lietuva yra puiki komanda ir turi gerą trenerį.“
Graikai šiose rungtynėse atkovojo 45 kamuolius ir net 18 iš jų – puolime.
Graikijos rinktinės treneris Vassilis Spanoulis po rungtynių pabrėžė, kad nors jo komanda šįkart labai blogai atakavo iš toli – ji vis tiek išlieka puiki tritaškius metančia ekipa.
Graikai šiose rungtynėse pataikė vos 4 tritaškius iš 25, o baudų metimus pataikė vos 50 procentų taiklumu – 6 iš 12.
Lietuvos ir Graikijos rinktinės ketvirtfinalyje žais antradienį 21:00 val.
