Luka Dončičius pelnė net pusę komandos taškų, o Slovėnija pranoko varžovus 84:77.
„Los Angeles Lakers“ klubo žvaigždė šiame mače kūrė neįtikėtinus dalykus – akistatą L.Dončičius užbaigė savo sąskaitoje turėdamas 42 taškus ir 10 atkovotų kamuolių.
26-erių krepšinio perlas vien per pirmąjį kėlinį varžovams suvertė net 20 taškų.
Įspūdingo šou nesugadino dar pirmąją akistatos minutę patirta mikrotrauma. L.Dončičius po kontakto su Alessandro Pajola susižeidė koją.
Vienu metu krepšininkas net trumpam buvo iškeliavęs į rūbinę, o ant atsarginių suolo grįžo šlubuodamas. Mįslinga slovėno eisena išliko ir pasibaigus rungtynėms.
Po akistatos Slovėnijos rinktinės treneris Aleksanderis Sekuličius buvo paklaustas apie auklėtinio susižeidimą ir jo kelionę į rūbinę. 47-erių specialistas pateikė mįslingą atsakymą.
„Jis man sakė, kad nori į tualetą. Galbūt buvo ir kita priežastis. Nežinau. Jis man sakė, kad nori į tualetą. Jei jam kas bus blogai, matysime po rungtynių. Tikiuosi, kad jis sveikas“, – šypsojosi treneris.
Tiesa, vos po akimirkos jis nusprendė išsilieti – prakalbo apie rungtynių metu atakuojamą savo auklėtinį.
„Bet žinote, tai geras klausimas. Ne tik dėl šių rungtynių, bet ir dėl kitų. Šis vaikinas (L.Dončičius) turi nuolat sugerti smūgius, kai jis yra aikštėje. Jei stebėjote grupių etapą, kokios pražangos buvo atliekamos prieš jį... Dėl šių priežasčių jam yra labai sunku žaisti.
Didžiulė padėka jam, kad jis įveikia visus tuos iššūkius, yra begalė nelegalaus kontakto prieš jį. Aš vertinu tai. Nėra lengva niekam, kai nuolat yra atliekami smūgiai prieš tave. Tu su kamuoliu – smūgis.
Visi žino, kad jis geriausias žaidėjas, galbūt geriausias ir visame čempionate. Sunku, nes kai jis sugeria smūgį, jis tikisi atsistatyti iki kitų rungtynių, kurios mums svarbios“, – samprotavo Slovėnijos rinktinės strategas.
Pats L.Dončičius po pergalės užsiminė, kad jo patirtas susižeidimas rimta trauma nevirto.
„Skauda, bet viskas bus gerai“, – „Basketnews“ žurnalistui Edvinui Jablonskiui kalbėjo slovėnas.
Šiame Europos čempionate jis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 32,4 taško, atkovoja po 8 kamuolius, atlieka po 8,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 35,4 naudingumo balo.
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis tarp Slovėnijos ir Vokietijos krepšinio rinktinių vyks trečiadienį 21:00 val.
Daugiau Europos krepšinio čempionato naujienų skaitykite čia.
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinėItalijos krepšinio federacijaLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių