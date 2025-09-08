K. Nacickaitė po ją ir šeimą žeminančių žodžių atkirto: „R. Javtokas atsiprašė, bet moralinė žala padaryta“

Sportininkė feisbuke parašė, kad jaučiasi nesaugi.
„Kibirkšties“ klubo prezidento ir akcininko Roberto Javtoko mintys apie mano asmeninį gyvenimą laidoje „Nepatogūs Klausimai“ yra orumą žeminantys, reputacijai kenkiantys bei psichologiškai žalojantys seksistiniai bei rasistiniai teiginiai.
Tai nepriimtina jokioje aplinkoje, o ypatingai – darbinėje, sportinėje, – parašė krepšininkė. – Mano šeima ir privatus gyvenimas yra būtent – privatus. Išsakyti žodžiai daro moralinę ir psichologinę žalą, griauna pasitikėjimą ir kuria nesaugumo jausmą tiek man, tiek kitoms moterims sporte.
Patikėjusi šiuo klubu ir moterų krepšinio ateitimi grįžau iš užsienio žaisti į Lietuvą. Todėl tokie pasisakymai ne tik demoralizuoja mane kaip profesionalią sportininkę, bet ir menkina mano ir mano šeimos įvaizdį.
Robertas Javtokas yra mano dabartinio klubo prezidentas, todėl yra galios pozicijoje ir visi jo vieši pasisakymai turėtų atitikti aukščiausios pagarbos, profesinės etikos ir lyderystės standartus.
Taip, Robertas Javtokas viešai atsiprašė, bet moralinė žala padaryta. Nesijaučiu saugi būdama tokioje aplinkoje ir noriu atkreipti dėmesį, kad toks elgesys yra nepriimtinas. Tikiu, kad vadovaujančias pareigas užimantis žmogus turi atsakyti už savo veiksmus – jo elgesys niekada neturėtų tapti mobingo forma.
Ši situacija yra ne tik apie mane. Ji yra apie pagarbą, lygias galimybes ir apie tai, kokią kultūrą mes, kaip sporto bendruomenė, norime kurti. Esu pasiryžusi imtis veiksmų, kad moterims sporte būtų saugu.“
Savaitgalį buvęs krepšininkas R.Javtokas, apsilankęs Rolando Mackevičiaus vedamoje laidoje „Nepatogūs klausimai, sukėlė tikrą diskusiją audrą. Žinomas vyras pokalbio metu pasisakė apie Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-Van der Horst, negailėdamas aštrių ir galimai rasistinių žodžių.
„Turime panelę, kur yra garsi. Dabar ji su leliuku, Nacickaitė, žinai, – negalvodamas, kad tai pateks į eterį laidos vedėjui kalbėjo dabar jau Vilniaus „Kibiršties“ moterų ekipos vienas iš savininkų R.Javtokas. – Ji žaidžia, su mažu leliumi važinėja į stovyklas visur. Buvusi kaip ir su moterimi. Dabar jos bičas yra juodas. Ji su juo apsiženijo. Ji šiaulietė, buvusi 3 prieš 3 čempionė, charizmatiška, jai 33, 34 ar 35?“
K.Nacickaitė praėjusiais metais ištekėjo už Nyderlandų krepšinio 3x3 rinktinės žaidėjo, olimpinio čempiono Dimeo Van der Horsto.
Kilus skandalui dėl pasisakymo, R.Javtokas pirmadienį savo feisbuko paskyroje išplatino viešą atsiprašymą.
„Šį savaitgalį „Nepatogiuose klausimuose“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą.
Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžių, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – parašė R.Javtokas.
Laidoje vėliau buvo iškirpta R.Javtoko pasisakymų apie K.Nacickaitę dalis.
