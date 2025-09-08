Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Pirmąkart Europoje karaliavusi Lietuvos krepšinio trijulė susižers daugiau kaip 40 tūkst. eurų premiją

2025 m. rugsėjo 8 d. 19:29
Lrytas.lt
Europos trijulių krepšinio čempionate sekmadienį Kopenhagoje auksu sužibo Lietuvos rinktinė. Ji turnyro finale 21:17 nugalėjo Latviją ir pirmąkart istorijoje laimėjo aukso medalius. Iki šiol nuo 2014-ųjų organizuojamose Senojo žemyno pirmenybėse Lietuvos vyrų rinktinė laimėjo tris bronzas (2014, 2019 ir 2024 m.) bei du sidabro medalius (2021 ir 2023 m.).
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvai atstovavo Ignas Vaitkus, Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Evaldas Džiaugys.
Kaip aiškėja, po šio laimėjimo ekipa nemažai praturtės premijomis – pagal 2001-ųjų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, už pirmą vietą, iškovotą Europos čempionate, sportininkams yra skiriama 305 bazinės socialinės išmokos dydžio premija.
Tai būtų 21 350 eurų. Tačiau 3x3 čempionatai nuo 2021 metų vyksta kasmet, tad ši suma yra dalinama iš dviejų – taigi, kiekvienas čempionas iš valstybės šįkart gaus po 10 tūkst. 675 eurus. Iš viso komanda praturtės 42 tūkst. 700 eurų.
Rinktinę treniravusiam strategui Dainiui Novickui atiteks 5337 eurai.
Lietuviai medalių link keliavo pergalingai: grupių etape netikėtai 16:21 nusileido austrams, bet po to 21:11 įveikė šeimininkę Daniją, ketvirtfinalyje 21:17 susitvarkė su prancūzais, o pusfinalyje 21:15 nurungė ir Italiją.
Į Daniją vyko ir moterų rinktinė, kurią sudarė Gabrielė Šulskė, Martyna Petrėnaitė, Marina Solopova ir Justina Miknaitė.
Pastarosios žaidėjos iškovojo kelialapį į pirmenybes Košicėje vykusioje atrankoje, tačiau Europos čempionate liko be apdovanojimų: nusileido ketvirtfinalyje 14:20 Ispanijai ir galiausiai tenkinosi 7 vieta.
3x3Aurelijus PukelisEvaldas Džiaugys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.