Po metų aikštėje pasirodęs K. Evansas įspūdingo rezultato nepasiekė

2025 m. rugsėjo 8 d. 20:04
Lrytas.lt
Keenanas Evansas po beveik 500 dienų sugrįžo į aikštelę, o Pirėjo „Olympiakos“ ekipa kontroliniame mače 95:67 (25:21, 14:18, 40:10, 16:18) sutriuškino Patrų „Promitheas“ klubą. Tačiau buvęs žalgirietis nebuvo rezultatyvus – pelnė tik 3 taškus.
Amerikietis gydėsi pradžioje Achilo traumą, o po to ir kelio girnelės raiščio traumą. Buvo kalvų, kad K.Evansas bus atleistas iš Pirėjo ekipos.
Nugalėtojams Aleksandras Vezenkovas pelnė 19 taškų (6 atk. kam.), Sabenas Lee – 18, Donta Hallas – 15 (6 atk. kam.), Khalifa Koumadje – 12 (5 atk. kam.), Tysonas Wardas – 11, Evanas Fournier pridėjo 9.
Keenanas Evansas per 20 minučių pasižymėjo 3 taškais (1/4 metimai, 4 rez. perd., 5 praž.). Pralaimėjusiems Leytonas Hammondsas įmetė 12, Kendalas Colemanas – 11, Nikos Plotas ir JP Macura surinko po 8.
