Prancūzijos žiniasklaidoje – pašaipos rinktinei: „katastrofa“, mėtomos plytos ir nesėkmė „tėveliams“

„Mėlynųjų katastrofa, juos aštunfinalyje eliminavo Sakartvelas“, – skėlbė „RMC Sport“.
„Prancūzijos krepšinio komandos katastrofa. Favorite laikyta ji pralaimėjo Sakartvelui ir buvo pašalinta iš Europos čempionato. Didžiulis nusivylimas“, – rašė „La Provence“.
„Sakartvelas dominavo, mėlynieji eliminuoti“, – pridėjo „Le Dauphine“.
„Mėlynuosius išmetė Sakartvelas“, – lakoniškai atsiliepė „Orange Sport“.
Tuo tarpu prancūzų sporto gigantas „L'Equipe“ pažėrė eilę straipsnių, kuriuose buvo ir analizuojama, ir kritikuojama rinktinė.
„Mirtinas patirties trūkumas“, – žurnalistas Xavieras Colombani kalbėjo apie prancūzų sudėtį. „Su nuliu taškų per 20 minučių Bilalas Coulibaly rizikuoja tapti šio nusivažiavimo simboliu“, – neilgtrukus rėžė X.Colombani.
Vienas įtakingiausių Europos krepšinio žurnalistų Yannas Ohnona viską apibūdino vaizdingai.
„Vienuolika mėlynųjų, netgi nukraujavusių, netgi nepatyrusių, netgi jaunų ir nerūpestingų, krito prieš grupę laimingų tėvelių (pranc. darons), kurie žinojo, kaip juos įvelti į lėtą žaidimą ir iš esmės žaidė keturiese“, – rašė patyręs žurnalistas.
„Katastrofiškai pradėjusių mačą intensyvumo ir dvikovų prasme prancūzų, kurie pataikė tik 6 iš 36 tritaškių, mėtytos plytos drebino Rygos arenos sienas“, – vėliau tęsė Y.Ohnona.
Prancūzų krepšinio tinklalapis „BeBasket“ taip pat kritikavo rinktinę.
„Šviežūs ir nauji šiai tarptautinei scenai, jaunieji vilkai susimokėjo pažiūrėti, kaip atrodo aukščiausias tarptautinis lygis. Gal jie emociškai užaugs susidūrimui su kapokle. Gal jie nebepakartos to diletantiško, ketvirtfinalio neverto starto, tiek toli esančio nuo mentaliteto, kuris praėjusiais metais jiems atnešė sėkmę“, – komentavo žurnalistas Alexandre'as Lacoste'as.
„Pagal senąją FIBA sistemą mėlynieji net nepatektų į pasaulio čempionatą. Šįkart šviesa dar dega, bet žymiai blausiau nei 2024-ųjų rugpjūtį“, – pridėjo jis.