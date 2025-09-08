Panagiotis Kalaitzakis graikams gali nemažai papasakoti apie Lietuvą ir ne dėl to, kad Atėnų „Panathinaikos“ klube kartu su juo žaidžia Marius Grigonis.
26-erių 200 cm ūgio graikas Lietuvoje praleido trejus metus. 2019-aisiais su juo sutartį pasirašė Kėdainių „Nevėžis“, o vis ryškėjantį krepšininką 2021 metais pasikvietė Panevėžio „Lietkabelis“.
Jo sąskaitoje – 15 minučių, 4 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 10 naudingumo balų.
2022 metais Lietuvos krepšinio lygos (LKL) labiausiai patobulėjusiu žaidėju išrinktas P.Kalaitzakis mūsų šalyje išties užsiaugino sparnus.
Tais pačiais metais – vasarą – jaunąjį krepšininką pasikvietė Graikijos gigantas Atėnų „Panathinaikos“.
Dabar jo rankose – ne tik Graikijos trofėjai, bet ir 2024 metų Eurolygos čempionų titulas.
Po gero pasirodymo Lietuvoje P.Kalaitzakiui atsivėrė ir raktai į Graikijos vyrų krepšinio rinktinę.
„Lietuvoje, žaisdamas „Lietkabelyje“, turėjau geriausius savo karjeros metus. Vis dar turiu ryšių su treneriais ir buvusiais žaidėjais. Ten sužaidžiau geriausius savo metus. Myliu Lietuvą“, – sekmadienį po Graikijos rinktinės pergalės 84:79 prieš Izraelį aštuntfinalyje kalbėjo P.Kalaitzakis.
Galutinis rezultatas to neparodo, bet Graikijos rinktinė visiškai dominavo.
Kaip pabrėžė jų treneris – buvęs aukščiausios prabos įžaidėjas – Vassilis Spanoulis, pergalė iškovota net nepataikant tritaškių.
Graikai šiose rungtynėse įmetė tik 4 tolimus metimus iš 25 (16 proc.), o baudų metimus mėtė vos 50 proc. taiklumu (6 iš 12), tačiau absoliučiai dominavo po krepšiais, kur atkovojo 45 kamuolius, o net 18 jų – varžovų baudos aikštelėje.
Nė karto neatsilikę graikai iš baudos aikštelės pelnė net 58 taškus, o čia absoliučiai siautėjo 30 metų 211 cm ūgio „Milwaukee Bucks“ vedlys G.Antetokounmpo. Per 29 minutes jis pelnė 37 taškus – 36 surinkti dvitaškiais, pataikytas ir vienas baudos metimas iš dviejų.
G.Antetokounmpo atkovojo 10 kamuolių, surinko 37 naudingumo balus.
Izraelio rinktinės treneris Arielis Beit-Halahmy per spaudos konferenciją net šyptelėjo, paprašytas duoti patarimą lietuviams ir pabrėžė: „Jie žais prieš vieną iš trijų stipriausių pasaulyje žaidėjų. Jo žaidimas – stiprus ir unikalus. Nėra tiek daug dalykų, kuriuos gali padaryti.“
P.Kalaitzakis kalba panašiai.
„Prieš tokius žaidėjus tu pernelyg daug nepadarysi. Gali organizuoti žaidimo planą, bet daug priklauso nuo jų. Tokie žaidėjai kaip Lauri Markkanenas pelno 30, Luka Dončičius, Nikola Jokičius – po 40 taškų, – sakė jis. – Tokiems žaidėjams gali apsunkinti situaciją, priversti juos kovoti, bet jie vis tiek mes, kada norės, ir žais taip, kaip norės. Bet ir mes turėsim apsunkinti viską Jonui Valančiūnui ir gynėjams.“
Graikas gerai žino ir faktą, kad Lietuvos rinktinė dar grupių etape Tamperėje prarado Roką Jokubaitį, kuris dėl kairės kojos kelio raiščio plyšimo nerungtyniaus mažiausiai 6 mėnesius.
Žino, kad Lietuvai kalant pergalę prieš Latviją 88:79 aikštės generolo antpečius užsidėjęs Arnas Velička pelnė 21 tašką ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų, o Deividas Sirvydis – 18 taškų.
„Stipri komanda. Lietuva turi žaidėjų, kurie meta, kurie kovoja dėl kamuolių. Jonas Valančiūnas...Deja, bet praradote Roką Jokubaitį, bet linkiu jam sugrįžti stipresniam, – kalbėjo P.Kalaitzakis. – Asmeniškai žinau žaidėjų, nes žaidžiau Lietuvoje trejus metus, palaikau ryšį.“
Lietuvos ir Graikijos rinktinių dvikova antradienį vyks 21 valandą.
