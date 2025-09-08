R. Seibutis apie žalgiriečius Turkijoje: „Šioje stadijoje dar turime viską tobulinti“

Po vakarinės krepšinio treniruotės su „Žalgiris TV“ mintimis apie kelionę į Turkiją ir stovyklos pradžią dalijosi komandos trenerių štabo narys Renaldas Seibutis.
„Kelionė – viskas tvarkoje, viskas – gerai, skrydis – geras ir sklandus. Sąlygos – puikios, nieko daugiau nereikia norėti. Dabar tiktai savaitė gero darbo ir gerų rungtynių su varžovais“, – kalbėjo „Žalgirio“ trenerių štabo narys Renaldas Seibutis.
Pirmadienį ryte žalgiriečiai ne tik dirbo krepšinio aikštėje, šlifuodami žaidimą, bet ir kilnojo svarmenis – visa tai, kad komanda po kelionės geriau įeitų į žaidimo situacijas aikštėje.
„Toks ir planas po kelionės ryte truputėlį išsijudinti. Pasiruošimo ciklo pradžioje dar turime ir Justo (Justino Grainio – past.) treniruočių su svoriais. Turėjome ir individualių pratimų treniruotę, o vakare dirbome ties savo taktika ir detalėmis“, – aiškino R.Seibutis.
Žalgiriečiai jau rugsėjo 10-ąją žais pirmąsias „Gloria Cup“ turnyro rungtynes, kai jėgas išmėgins su Bursos „Tofas“ klubu. Šią dvikovą, rugsėjo 12-osios susitikimą su Stambulo „Galatasaray“ ir rugsėjo 14-osios rungtynes su Stambulo „Anadolu Efes“ tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.
„Šioje stadijoje dar viską reikia tobulinti ir vienas kito pajutimą. Vėlgi, laukia geri varžovai turnyre. Ruošimės, matysime ir taisysime klaidas, ką darome kiekvienos krepšinio treniruotės metu“, – apie komandos susistygavimą aikštėje pasakojo R.Seibutis.