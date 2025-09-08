Sakartvelo komandai – didžiulė šalies valdžios premija už pasiekimą Europos čempionate

Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobakhidze sesijos metu pirmadienį paskelbė, kad komanda bus apdovanota 3 milijonų Sakartvelo larių (~948 tūkst. eurų) premija. Be to, buvo pažadėta, kad lygiai tokia pat premija lauks ir už kiekvieną pergalę atkrintamosiose.
„Kadangi jau pasiekėme istorinį krepšinio rezultatą, norėčiau jį atšvęsti skirdamas atitinkamą finansinį bonusą. Skirsime tris milijonus larių už jau iškovotą sėkmę ir už kiekvieną būsimą pergalę Europos krepšinio čempionate“, – teigė valdžios atstovas.
Sakartvelas aštunfinalyje sąlyginai užtikrintai 80:70 nugalėjo Prancūziją. Po šio pralaimėjimo prancūzų žiniasklaida mirgėjo antraštėmis, tiek analizuojančiomis, tiek ir pašiepiančiomis savo šalies rinktinę.
Ketvirtfinalyje kartvelų laukia dvikova su Suomija, kuri taip pat netikėtai iš kovos dėl „Eurobasket 2025“ medalių aštunfinalyje išmetė Serbiją. Rungtynių pradžia – trečiadienį, rugsėjo 10 dieną, 17:00 val.
Patekimas į ketvirtfinalį Sakartvelui – geriausias rezultatas Europos pirmenybių istorijoje. Iki tol aukščiausias jų pasiekimas buvo 2011-aisiais Lietuvoje vykusiame čempionate užimta vienuolikta vieta.