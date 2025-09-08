Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šaro vedama „Fenerbahce“ gavo kontroliniame mače antausį – jį smogė Eurolygos debiutantas

2025 m. rugsėjo 8 d. 21:02
Pasirengimą naujam sezonui tęsianti Stambulo „Fenerbahce“ kontrolinėse rungtynėse patyrė nesėkmę – tiesa, ji tik vieno taško skirtumu. Šarūno Jasikevičiaus vedami ir jo asistento Kazio Maksvyčio prižiūrimi auklėtiniai namie 92:93 (21:29, 19:21, 28:19, 24:24) nusileido Eurolygos debiutantui Dubajaus „Dubai“ klubui.
Paskutinėje atakoje šeimininkai turėjo šansą laimėti, tačiau Tariko Biberovičiaus prasiveržimas baigėsi bloku.
Eurolygos debiutantams 22 taškus pelnė Danilo Andžušičius (5/8 tritaškių), po 19  taškų pridėjo Kosta Kondičius ir Dwayne’as Baconas, 15 taškų įmetė Justinas Andersonas (7 atk. kam.).
Čempionų titulą Eurolygoje ginsiančiai „Fenerbahce“ 17 taškų pelnė Melihas Mahmutoglu, 14 – Wade’as Baldwinas, 13 – Brandonas Bostonas, po 12 taškų įmetė T.Biberovičius ir Devonas Hallas.
Abi komandos žaidė be rinktinėse kovojančių žaidėjų.
Stambulo klubas Eurolygoje kovas pradės spalio 1-osios namų mačų su Paryžiaus „Paris Basketball“. Tuo tarpu „Dubai“ diena anksčiau debiutuos akistata namie su Belgrado „Partizan“.
