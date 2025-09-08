Serbijos rinktinės treneris S. Pešičius nežada trauktis: „Kodėl turėčiau atsistatydinti? Tai ne futbolas“

Po skaudaus pralaimėjimo Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius dar kartą kreipėsi į žiniasklaidą Belgrado oro uoste.
„Pasakiau jiems tada ir dabar kartoju, kad reikia didžiuotis tuo, kas įvyko per pastaruosius dvejus ar trejus metus. Esame liūdni, žinoma, norėjome šiek tiek daugiau, nei pasiekėme šiemet.
Žaisti Serbijos rinktinėje niekada nėra lengva, lūkesčiai didžiuliai, bet tuo pačiu metu tas spaudimas verčia dirbti dar sunkiau, o atstovavimas savo šaliai visada turėtų būti vertinamas kaip naujas iššūkis“, – sakė S.Pešičius.
Patyręs treneris taip pat kalbėjo apie savo ateitį Serbijos rinktinėje.
„Niekada neatsistatydinau ir neatsistatydinsiu. Kodėl turėčiau atsistatydinti? Atėjau čia daryti tai, ką padariau, ir tuo metu, kai niekas kitas nenorėjo to daryti. Po olimpinių žaidynių vėl niekas nenorėjo perimti kėdės, o aš tai padariau, nes jaučiau atsakomybę prieš žaidėjus.
Mūsų susitarimas su federacija galioja iki rugsėjo pabaigos. Susėsime, pasikalbėsime. Aš visada čia, pasiruošęs padėti bet kokiomis sąlygomis. Atsistatydinimas... Tai ne futbolas. Krepšinyje neatsistatydinama,“ – aiškino rinktinės strategas.
Jis atmetė mintis, kad tai vieno Serbijos rinktinės ciklo pabaiga ir naujam ciklui reikia kito vedlio.
„Niekas nesibaigė. Visų pirma, šie dideli lūkesčiai Serbijoje nėra naujiena. Jau anksčiau sakiau kaip veikia čempionatų sistema – vienerios rungtynės nulemia jūsų likimą. Galbūt jums, žurnalistams, tai nelabai svarbu, bet pažiūrėkite: Turkija vos pateko į kitą etapą, Prancūzija pralaimėjo, ir, deja, mes pralaimėjome.
Vieneriose rungtynėse gali nutikti bet kas. Jei norite kontroliuoti savo likimą, turite būti stiprūs. Mes nebuvome fiziškai pasiruošę, perdegėme prieš Turkiją, ten atidavėme viską. O tada Suomija mus nubaudė puikiu pasirodymu. Nenoriu atimti iš jų pergalės.“
Serbijos žiniasklaidoje pasirodė pavardė žmogaus, kuris yra realiausias kandidatas pakeisti patyrusį strategą. Tai – Dušanas Alimpijevičius, skelbia „Sport klub“.