Serbų žvaigždė apie žymų krepšinio agentą: pinigus atleisti galėjau, bet kai pradėjo kalbėti apie mano mamą...

Serbijos rinktinės gynėjas „X&O's Chat“ tinklalaidėje prakalbo, kad ilgą laiką kultyvuotas santykis su „BeoBasket“ krepšinio agentūros vadovu, po kurio sparnu šiltai ilsisi didelis kiekis Europos krepšininkų, o tarp jų – ir buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri, nutrūko dėl M.Ražnatovičiaus komentarų.
„Agentų klausimas man yra labai jautrus. Vasarį nutraukiau kontraktą su Miško kaip geriausiai apmokamas Europos žaidėjas agentūros istorijoje. Iš asmeninės pusės tai buvo didžiausias sprendimas mano gyvenime. Aš juo daugeliu atveju pasitikėdavau šimtu procentų, tas pasitikėjimas kilo iš to, kaip buvau augintas. Pirmą kartą su juo pasikalbėjau, kai man 16-a.
Sprendimas išsiskirti buvo emocijas nustelbianti pergalė. Sprendimą priėmiau dėl žmogiškųjų vertybių, o ne dėl verslo nesutarimų“, – teigė krepšininkas.
31-erių gynėjas, kitą sezoną žaisiantis Tel Avivo „Hapoel“ komandoje už 6 milijonų eurų metinį atlygį, atskleidė, kad su M.Ražnatovičiumi nesutarimų buvo nuolat, tačiau viskas galutinai pasikeitė, kai buvo paminėta V.Micičiaus mama.
„Septynerius metus vis akcentuodavau dalykus, kurie mane trikdė. Jis pastatė imperiją ir už tai jį gerbiu, tačiau problema atsirado, kai jam pasakiau: „Taip, bet aš irgi esu Micičius.“ Vėl ir vėl turėjome traukti virvę, kuris esame teisus. Pinigų klausimą mūsų konflikte aš galėjau perlipti. Nors tai nebuvo maža suma, supratau, kad galiu tai atleisti, bet kai išgirdau, kad jis paminėjo asmeninius dalykus apie mano mamą, to jau negalėjau atleisti.“
Ne pačios geriausios formos po NBA sezono į Europos čempionatą atvykęs V.Micičius pirmenybėse fiksavo vos 4 taškų, 1,2 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 naudingumo balo vidurkius.
Vasilije MicičiusTel Avivo HapoelEurolyga
Rodyti daugiau žymių