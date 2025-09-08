Dabar 28-erių 194 cm ūgio iš Vilniaus „Ryto“ į Bilbao „Basket“ persikėlęs gynėjas tampa vienu iš ginklų, kuris gali būti panaudotas prieš vieną geriausių krepšininkų pasaulyje NBA megažvaigždę iš Graikijos Giannį Antetokounmpo.
„Negaliu išduoti“, – pirmadienį Rygos „Xiaomi“ arenoje po treniruotės nusijuokė M.Normantas.
G.Antetokounmpo sustabdyti neįmanoma – taip sakė aštuntfinalyje 79:84 pralaimėjusio Izraelio treneris, tą patį kartoja patys graikai.
Lietuviai šypsosi arba juokiasi, kaip tai darė graikų žurnalistų klausimų apie antradienio ketvirtfinalio planą išgirdęs Jonas Valančiūnas: „Tikrai nesakysiu.“
Bet kad ir koks planas – faktas, kad jam įgyvendinti reikės visų jėgų. Graikai per rungtynes su Izraeliu parodė, kad gali tritaškius mėtyti 16 procentų taiklumu, o baudas – 50 proc, bet vis tiek laimėti, absoliučiai dominuojant po krepšiais, kur atkovojo 45 kamuolius, o 18 iš jų – puolime.
M.Normantas teigė, kad baterija jo – visiškai pilna, bet nė kiek neslėpė, kad per tas rungtynes su Suomija patirta čiurnos trauma persikėlė į Rygą. Ir veikiausiai su ja teks gyventi ilgiau.
„Tikiuosi, kad būsiu pasiruošęs šimtaprocentų. Šiaip yra truputuką geriau. Šią traumą dar paturėsiu ir sezono metu“, – kalbėjo M.Normantas.
Gynėjas pabrėžė – visi sutelkia dėmesį į 30 metų 211 cm ūgio G.Antetokounmpo, tačiau graikai turi ir daugiau ginklų.
„Žaisime prieš Graikiją. Ten yra ne tik jis, bet ir kitų gerų žaidėjų. Reikės dirbti su visa komanda. Faktas, kad Giannis yra pagrindinis ir per jį viskas eina 80–90 procentų, bet reikės kažkaip uždengti“, – pabrėžė M.Normantas.
Dar Tamperėje jis pasirūpino, kad gerokai aukštesnis 28 metų 213 cm ūgio L.Markkanenas iš „Utah Jazz“ neišgelbėjo komandos – suomiai krito 78:81.
M.Normantas aštuntfinalio rungtynėse su Latvija (88:79) žaidė beveik 8 minutes, o Rimas Kurtinaitis neslėpė, kad po traumų atsigaunantiems krepšininkams šįkart nusprendė daug laiko įsižaisti neduoti, bet pakartojo – jeigu būtų reikėję, ir Margiris būtų žaidęs ilgiau.
„Braliukų“ dvikovoje Lietuvos rinktinė vaikė jau kitą bokštą – 30 metų 218 cm ūgio latvį Kristapą Porzingį. Šiam irgi nepavyko išgelbėti savo komandos.
„Giannis turi daugiau pagalbos ir yra kitokio tipo žaidėjas“, – graikų skirtumą nuo suomių ir latvių įvardijo gynėjas.
Dabar reikės stabdyti G.Antetokounmpo, bet kartu ir stebėti, kas vyksta ties tritaškio linija. Tie 4 tritaškiai iš 25 prieš Izraelį gali būti tik optinė apgaulė.
Graikų treneris buvęs vienas geriausių savo kartos įžaidėjų Vassilis Spanoulis pats kalbėjo, kad Graikijos rinktinė yra tritaškius puikiai pataikanti komanda.
Grupių etape graikai tritaškius mėtė pavydėtinu apie 45 procentų taiklumu.
Ar lietuviai vis tiek rizikuos ties tritaškio linija?
„Tai yra gynybos dalykas, kurio negali dabar taip pasakyti. Faktas, kad kažkur reikės rizikuoti, nes susikoncentruota į Giannį. Bet mes stengimės, kad nebūtų ten tų 44 procentų“, – paaiškino M.Normantas.
Lietuvos rinktinė jau rungtynėse su Latvija buvo antroji komanda – latvius favoritais įvardijo lažybininkai, o ir pačių latvių sirgaliai garsiai ir daug kalbėjo, kad yra favoritai.
Dabar Lietuva – ir vėl vadinamoji „underdog“ komanda.
„Įpratome, – šyptelėjo M.Normantas, prisiminęs ir pirmąjį savo ketvirtfinalį 2023 metų pasaulio čempionate, kur Lietuvos rinktinė 68:87 krito prieš serbus. – Ten mes laimėjome prieš JAV, taip? Ten buvo emocijų išsitaškymas. Dabar smagu, kad laimime, bet greitai pamirštame. Toks sportas, kur tu vieną dieną esi herojus, o kitą – niekas. Reikia nuleisti galvas, nevaikščioti pakeltomis. Būti antraisiais mums geriau gal taip yra.“
Europos čempionato ketvirtfinaliai
Antradienis
17 val. Turkija – Lenkija
21 val. Lietuva – Graikija
Trečiadienis
17 val. Suomija – Sakartvelas
21 val. Vokietija – Slovėnija
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
Giannis AntetokounmpoLietuvos vyrų krepšinio rinktinėGraikijos krepšinio rinktinė
