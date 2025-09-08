Pirmadienio vakarą Rygos arenoje vyko Lietuvos rinktinės treniruotė, o po jos R.Kurtinaitis bendravo su mūsų šalies žiniasklaidą.
Pasikalbėjus su lietuviais, daugiau kaip dešimt Graikijos žurnalistų laukė, kad mūsų treneris prieis prie jų ir taip pat pakalbės.
Tačiau R.Kurtinaitis tik pasisuko graikų pusėn, garsiai angliškai tarė „atsiprašau“ ir išėjo.
„Rimas Kurtinaitis atsisakė kalbėtis prieš Lietuvos ketvirtfinalį su „oficialios mačo favoritės“ komandos žurnalistais iš Graikijos. Tai buvo jo nebylus pareiškimas“ – rašė sdna.gr žurnalistas.
„Labai neprofesionalus elgesys iš Rimo Kurtinaičio pusės. Tai nepriimtina“, – X platformoje rašė „Sport24“ žurnalistė Vasiliki Karamouza.
„Sveikinimai Rimui Kurtinaičiui, kuris ryte matė Graikijos žurnalistus ir nekalbėjo su jais. Tie patys sveikinimai R. Kurtinaičiui, kuris vakare ignoravo graikus“, – rašė kitas „Sport24“ žurnalistas Harris Stavrou.
Praėjus kelioms valandoms, Lietuvos rinktinė išplatino pareiškimą, kuriame tikino, kad įvyko nesusipratimas ir R.Kurtinaitis su mielu noru pakalbės antradienį su graikų spauda.
Gerbiami Graikijos žurnalistai, – skelbiama Lietuvos komandos pranešime. – Vyriausiasis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis nuoširdžiai atsiprašo už šį vakarą įvykusį nesusipratimą.
Mūsų komandos vadovas Linas Kleiza ir kapitonas Jonas Valančiūnas buvo pasiruošę suplanuotam pokalbiui su jumis. Tačiau treneris Rimas neteisingai įvertino situaciją, manydamas, kad Linas jau viską aptarė apie artėjančias rungtynes.
Kad viskas būtų gerai, treneris Rimas mielai su jumis pasikalbėtų ir atsakytų į visus jūsų klausimus, jei tik to prireiktų. Jis bus pasiekiamas iškart po rytojaus rytinės treniruotės, kuri vyks aikštėje nuo 11:20 iki 12:20.
Treneris Rimas nuoširdžiai gerbia Graikijos krepšinį ir jo aistringus gerbėjus. Jis turi malonių prisiminimų apie palaikymą, kurį Lietuva gavo 1995 m. Europos čempionate, ir jis tikrai vertina mūsų komandų ryšį, myli Graikijos krepšinį ir gražią Graikijos šalį.
Rimas prisimena pilną 1995 m. Europos čempionato areną, palaikančią Lietuvą finale – tai graži akimirka jo karjeroje, kurią jis prisimins visą gyvenimą.
Dar kartą atsiprašome Graikijos žurnalistų ir krepšinio gerbėjų už šį nesusipratimą.
Labai vertiname jūsų supratingumą ir nekantraujame jus visus pamatyti rytoj!
Su didžiausia pagarba, Rimas Kurtinaitis“
Lietuva „Eurobasket 2025“ ketvirtfinalyje susitiks su Graikija antradienį 21 val.
Rimas KurtinaitisGraikijos krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių