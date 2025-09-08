Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vokietijos rinktinė keičia vyr. trenerį Europos čempionate

2025 m. rugsėjo 8 d. 13:39
Lrytas.lt
Vokietijos krepšinio rinktinės treneris Alexas Mumbru dėl staiga užklupusios ligos nepradėjo Europos čempionato. Jis į jį savo ankstesnėse pareigose ir nebesugrįš.
Šalies krepšinio federacija paskelbė, kad A.Mumbru vyr. trenerio poste pirmenybėse iki pat jų pabaigos pakeis iki šiol šias pareigas ir užėmęs asistentas Alanas Ibrahimagičius.
A.Mumbru sėdės kartu su komanda ant suoliuko, tačiau aktyviai komandos rungtynių metu netreniruos.
„Per pastarąsias keletą dienų supratau, kad dar nesu fiziškai pasiruošęs turėti reikiamą kiekį energijos, kad aktyviai treniruočiau komandą rungtynių metu. Nusprendžiau pakeisti trenerių štabo kompoziciją ir duoti Alanui vyr. trenerio vaidmenį. Sėdėsiu ant suoliuko ir jam padėsiu. Visas trenerių štabas ir toliau dirbsime glaudžiai kartu. Tikiu, kad tai yra geriausias būdas pasiekti geriausią įmanomą rezultatą“, – komentavo specialistas.
Praleidęs grupės mačus dėl prieš pat čempionatą užklupusios infekcijos, dėl kurios, kaip praneša BILD, strategas neteko apie 7 kilogramų svorio. A.Mumbru grįžo į vyr. trenerio vaidmenį aštunfinalio rungtynėse su Portugalija, tačiau stovėdamas komandą treniravo tik kėlinį. Vėliau aktyvaus vadovavimo pareigas mačo metu perėmė būtent A.Ibrahimagičius.
Alexas MumbruVokietijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
