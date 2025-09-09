„Panathinaikos“ turi sprendimą – į Australiją Mariaus Grigonio neims

Savo lemiamą pasirengimą sezonui Atėnų „Panathinaikos“ ekipa surengs Australijos Melburno mieste, kur nuo rugsėjo 18-osios iki rugsėjo 21 dienos dalyvaus „Pavlos Giannakopoulos“ turnyre. Be graikų turnyre grumsis serbų Belgrado „Partizan“, Sidnėjaus „Kings“ ir Adelaidės „36ers“.
Komandos sužais su kiekviena varžove. „Panathinaikos“ pranešė, kad į turnyrą Australijoje neskris du žaidėjai – Matthias Lessortas ir lietuvis Marius Grigonis.
Praėjusių metų pabaigoje M.Lessortas patyrė šiurpią traumą – jam lūžo šeivikaulis, o sutartį iki 2027 metų turintis M.Grigonis daugiau kaip metus kentėjo nuo nugaros problemų ir vasarą skyrė jų sprendimui.
Kaip tikina klubo spaudos tarnyba, abu „žalieji“ žaidėjai liks Atėnuose ir toliau treniruosis individualiai.
Tikinama, kad Europos čempionate žaidžiantys Atėnų ekipos nariai ir strategas Erginas Atamanas į Australiją atskris atskirai nuo komandos.