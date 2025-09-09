Apie medalius galvojantis E. Atamanas įvertino FIBA sudarinėjamus reitingus: „Realybė yra aikštelėje“

Turkijos krepšinio rinktinė liko vienintelė komanda, kuri dar nėra nė karto pralaimėjusi šiame „Eurobasket“.
Tokie rezultatai sukėlė ypatingą turkų pasitikėjimą savo nacionaline komanda ir daugelis pradėjo svarstyti, ar tai nėra geriausia visų laikų Turkijos komanda.
„Negalvojame, ar esame geriausia ar blogiausia Turkijos komanda, esame čia tam, kad laimėtume medalį, – kalbėjo E. Atamanas. – FIBA mėgsta kurti tokius dalykus, tokius kaip pajėgumo reitingai, bet tai nesąmonė. Realybė yra aikštelėje ir ten reikia laimėti. Kurią vietą užimsime pamatysime Europos čempionato pabaigoje.“
Per visą šalies istoriją turkai yra iškovoję vos vieną medalį Europos čempionate. 2001 metais Turkijoje vykusiame turnyre šeimininkai pasidabino sidabriniais medaliais.
Prieš ketvirtfinalio kovą Rygoje E. Atamanas taip pat atkreipė dėmesį, kaip jiems padėjo A grupės paskutinėse rungtynėse iškovota pergalę prieš serbus, kuri leido jiems užimti pirmąją vietą.
„Žinoma, tai mums padėjo, nes po rungtynių su Serbija grupėje užėmėme pirmąją vietą. Jei gerai pagalvosite, Suomija eliminavo Serbiją, nes Suomija sužaidė puikias rungtynes. Taigi, tai padėjo mums užimti pirmąją vietą ir patekti į ketvirtfinalį.
Žvelgiant į ateitį, kiekvienos rungtynės yra skirtingos – rytoj susitiksime su kita komanda, kita strategija. Žinoma, tai labai svarbios rungtynės jiems, kaip ir mums, bet mes kovosime dėl pergalės“, – teigė turkų strategas.
Turkijos ir Lenkijos dvikovą įvyks antradienį 19 val., o poros nugalėtojai susitiks su Lietuva arba Graikija.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėErginas AtamanasLenkijos vyrų krepšinio rinktinė
