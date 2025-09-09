Dėl bilieto į Europos čempionato pusfinalį: Lietuvos rinktinė stoja į kovą su Graikija

Europos čempionatuose paskutinį kartą šios dvi rinktinės susitiko dar 2017-aisiais aštuntfinalio etape. Tuomet grupėje pirmi finišavę lietuviai jau pirmajame atkrintamųjų etape turėjo pripažinti Kosto Slouko vedamų graikų pranašumą (64:77).
Paskutinį kartą FIBA turnyruose Lietuva ir Graikija akis į akį stojo 2023 m. pasaulio krepšinio čempionate Filipinuose. Tąkart lietuviai antrajame grupių etape net 92:67 nepaliko vilčių graikams, kurie žaidė be G. Antetokounmpo.
Abi rinktinės šiame čempionate siekia nutraukti užsitęsusią medalių sausrą. Lietuva paskutinį medalį iškovojo 2015 m. Europos čempionate, kuomet pasidabino sidabru. Tuo tarpu Graikijos medalių badas tęsiasi dar ilgiau – paskutinį kartą ant pakylos graikai lipo 2009 m. Europos čempionate Lenkijoje. Tose pirmenybėse ryškiausiai sužibėjo dabartinis Graikijos rinktinės treneris Vassilis Spanoulis, patekęs į simbolinį turnyro penketą.
Viena iš rinktinių šiandien žengs didelį žingsnį nutraukti šią seriją – patekus į pusfinalį atsiras bent du šansai pasidabinti medaliais.
Rungtynių eigą ir rezultatą nuo 21 val. tarp Lietuvos ir Graikijos rinktinių kviečiame sekti portale Lrytas.
Šių rungtynių nugalėtojas pusfinalyje susitiks su jau ten laukiančia Ergino Atamano treniruojama Turkijos rinktine.
Lietuvos varžovų žaidimas sukasi aplink vieną geriausių planetos krepšininkų G. Antetokounmpo. 211 cm ūgio universalusis aukštaūgis šiame čempionate renka po 30 taškų (2-as rezultatas), atkovoja po 9,8 kamuolio (4-as), atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus ir fiksuoja net 33,5 naudingumo balų vidurkį – pagal šį statistinį komponentą nusileisdmas tik Lukai Dončičiui.
„Milwaukee Bucks“ žvaigždei talkina po 13 taškų pelnantis Pirėjo „Olympiacos“ gynėjas Tyleris Dorsey bei Atėnų „Panathinaikos“ aukštaūgis Konstantinos Mitoglou (9,8 taško). 35-erių veteranas Kostas Sloukas prideda po 8,8 taško, 4,3 perdavimo ir renka 10,2 naudingumo balo.
Lietuvos rinktinėje, be sunkią kelio traumą patyrusio Roko Jokubaičio, rezultatyviausiai rungtyniauja Jonas Valančiūnas (14,3 taško, 5,3 atkovoto kamuolio, 16,3 naudingumo balo). Pagal naudingumo balus jis nusileidžia tik Europos čempionato debiutantui Ąžuolui Tubeliui (11,3 taško, 8,2 kamuolio, 17,2 balo).
Dviženklį taškų vidurkį fiksuoja ir puikias rungtynes prieš Latviją sužaidęs Arnas Velička. Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas renka po 10,3 taško, atlieka 5,2 rezultatyvaus perdavimo ir pirmenybėse surenka 10,8 naudingumo balo.