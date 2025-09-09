Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Dž. Slavinskas jungiasi prie LKL naujokų

2025 m. rugsėjo 9 d. 10:07
Lrytas.lt
Panevėžyje praėjusį sezoną praleidęs Džiugas Slavinskas jungiasi prie naujojo Lietuvos krepšinio lygos klubo – „Gargždai Basketball“.
Daugiau nuotraukų (1)
202 cm ūgio puolėjas Džiugas Slavinskas, kuris jau kurį laiką treniravosi kartu su komanda ir spėjo įsilieti į treniruočių ritmą.
2024 m. vasarą puolėjas persikėlė į Serbijos lygoje rungtyniaujantį Zemuno „Mladost“ klubą, kuriame pelnydamas po 18,2 taško buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas ir 6-tas visoje lygoje.
Balandžio mėnesį lietuvis iki sezono galo praleido Panevėžio „Lietkabelio“ gretose.
LKL krepšininkas rinko po 6,7 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 4,1 naudingumo balo.
Panevėžio LietkabelisGargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.