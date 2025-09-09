Dž. Slavinskas jungiasi prie LKL naujokų

202 cm ūgio puolėjas Džiugas Slavinskas, kuris jau kurį laiką treniravosi kartu su komanda ir spėjo įsilieti į treniruočių ritmą.
2024 m. vasarą puolėjas persikėlė į Serbijos lygoje rungtyniaujantį Zemuno „Mladost“ klubą, kuriame pelnydamas po 18,2 taško buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas ir 6-tas visoje lygoje.
Balandžio mėnesį lietuvis iki sezono galo praleido Panevėžio „Lietkabelio“ gretose.
LKL krepšininkas rinko po 6,7 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 4,1 naudingumo balo.