Į Senojo žemyno stipriausiųjų ketvertą Turkijos krepšininkai sugrįžo po daugiau nei 20 metų pertraukos. Paskutinį kartą Europos čempionato pusfinalyje turkai rungtyniavo dar 2001 metais.
Pergalę šventę turkai dviženklį pranašumą susikrovė dar antrajame kėlinyje, kiek vėliau jis ūgtelėjo ir iki triuškinančio skirtumo.
Mačo pabaigoje lenkai dar bandė artėti, sumažino atsilikimą iki aštuonių taškų, bet du iš eilės taiklūs Turkijos tritaškiai galutinai sužlugdė Lenkijos viltis prasibrauti į pusfinalį.
„Žinojome, kad Lenkija žaidžia agresyviai gynyboje, bet mes jiems atsakėme tuo pačiu, sėkmingai gynėmės prieš jų lyderius. Tuo metu greitajame puolime sėkmingai rinkome taškus po geros gynybos.
Išlaikėme rungtynių kontrolę, tiesa, padarėme keletą klaidų, leidome lenkams priartėti, bet neišleidome rungtynių ir pasiekėme istorinį pusfinalį“, – šyptelėjo 59-erių Turkijos treneris E.Atamanas.
Trečiojo kėlinio viduryje turkų stovykloje buvo galima išvysti nerimą sukėlusį epizodą – ant vieno iš komandos lyderių Cedi Osmano kojos užgriuvęs lenkas sužeidė Atėnų „Panathinaikos“ klubui atstovaujantį turką.
30-metis žaidėjas aikštę paliko priverstinai, o vėliau iškeliavo į rūbinę.
Tiesa, ketvirtojo kėlinio metu C.Osmanas grįžo ir akistatą užbaigė savo kraityje turėdamas 10 taškų ir 5 atkovotus kamuolius.
„Jis susižeidė čiurną, bet norėjo žaisti paskutiniame kėlinyje. Dabar sunku pakomentuoti jo traumos situaciją. Vienas geras dalykas, kad turime tris dienas prieš pusfinalį.
Kiek aš žinau Cedi, jis 100 proc. bus aikštėje“, – apie auklėtinio traumą kalbėjo E.Atamanas.
Antradienio dvikovoje nugalėtojus į pergalę vedė fantastiškas rungtynes sužaidęs ekipos lyderis Alperenas Šengunas.
23-ejų „Houston Rockets“ klubo žvaigždė vėl sužibo trigubu dviženkliu – įmetė 19 taškų (6/12 dvit. 0/2 trit. 6/8 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir mačą baigė sukaupęs 33 naudingumo balus.
Vidurio puolėjas įrašė savo pavardę į Europos čempionato istoriją – tapo jauniausiu krepšininku, kuriam iki šiol pavyko užfiksuoti trigubą dviženklį.
„Esame labai laimingi, bet tikiu, kad ir jūs, žurnalistai, esate laimingi, nes A.Šengunas pagaliau surinko trigubą dviženklį. Dar vienas žaidėjas istorijoje“, – juokėsi treneris E.Atamanas.
Europos čempionato pusfinalyje, kuris vyks penktadienį, Turkija susikaus su Lietuvos ir Graikijos ketvirtfinalio nugalėtojais.
Paklaustas, prieš kurią komandą jis labiau norėtų žaisti pusfinalyje, specialistas nė žodžio neužsiminė apie Lietuvą.
„Būsiu atviras. Prijaučiu Graikijai ir jos krepšiniui. Ši komanda turi penkis žaidėjus iš „Panathinaikos“ (jo treniruojamo klubo), taip pat pažįstu ir kitus rinktinės krepšininkus, jie turi Giannį Antetokounmpo. Pagal sudėtį Graikija turbūt yra geriausia komanda čempionate.
Joks treneris nenorėtų žaisti prieš Graikiją pusfinalyje, bet tikiuosi, kad ji laimės (ketvirtfinalį). Tai bus tarsi mano likimas, žaisti pusfinalį, kuriame rungtyniaus net septyni „Panathinaikos“ žaidėjai: du mūsų komandoje ir penki Graikijoje“, – linkėjo E.Atamanas.
