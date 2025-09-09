Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Europos čempionato ketvirtfinalyje turkai po dviejų kėlinių tvirtai kontroliuoja situaciją prieš Lenkiją

2025 m. rugsėjo 9 d. 16:01
Lrytas.lt
Europos krepšinio čempionatas nenumaldomai artėja prie kulminacijos – jau rugsėjo 14-ąją paaiškės rinktinė, galėsianti vadintis stipriausia Senojo žemyno komanda kitus ketverius metus. Dėl vietos pusfinalyje ir galimybės kovoti dėl medalių, pirmame ketvirtfinalyje susitinka Turkijos ir Lenkijos rinktinės.
Paskutinį kartą Europos čempionate šios rinktinės susitiko dar 2011-aisiais Lietuvoje. Tuomet grupės etapo rungtynėse Panevėžyje lenkai minimaliu skirtumu 84:83 palaužė turkus.
Šios poros nugalėtojo pusfinalyje lauks Lietuvos arba Graikijos rinktinės. Kita pusfinalio pora paaiškės po rytdienos ketvirfinalių tarp Vokietijos ir Slovėnijos, bei Suomijos ir Sakartvelo rinktinių.
Pirmojo „EuroBasket 2025“ ketvirtfinalio, kuris startuoja 17 val., eigą kviečiame sekti portale Lrytas.
Ergino Atamano treniruojama Turkijos rinktinė „EuroBasket 2025“ pirmenybėse išliko viena iš dviejų dar nepralaimėjusių komandų – visus mačus iki ketvirtfinalio etapo yra laimėjusi tik Turkija ir Vokietija. Grupės varžybose turkai nugalėjo latvius (93:73), čekus (92:78), portugalus (95:54), estus (84:64) ir serbus (95:90). Tiesa, aštuntfinalyje jiems teko gerokai paplušėti prieš švedus (85:79).
Turkijos lyderis šiame čempionate – trečias pagal naudingumą visų pirmenybių krepšininkas Alperenas Šengunas. 206 cm ūgio aukštaūgis renka po 22 taškus, atkovoja po 10,7 kamuolio (antras rezultatas čempionate), atlieka po 6,7 rezultatyvaus perdavimo (trečias rezultatas) ir fiksuoja net 31,8 naudingumo balo vidurkį.
Jam geriausiai talkina Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Cedi Osmanas (15,7 taško), o taip pat „Anadolu Efes“ duetas – Shane’as Larkinas (10,7 taško) ir Ercanas Osmani (10,5 taško).
Kaimyninė Lenkija šiose pirmenybėse iškovojo keturias pergales per šešerias rungtynes. Jordano Loydo vedami lenkai grupės etapą pradėjo trimis laimėjimais – prieš Slovėniją (105:95), Izraelį (66:64) ir Islandiją (84:75). Tačiau vėliau patyrė dvi nesėkmes – prancūzams (76:83) ir belgams (69:70). Aštuntfinalyje lenkai po atkaklios kovos pranoko Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę (80:72).
Ryškiausia Lenkijos žvaigždė šiame čempionate – natūralizuotas amerikietis Jordanas Loydas, pelnantis po 23 taškus (penktas rezultatas pirmenybėse). Puikiai rungtyniauja ir 32-ejų Mateušas Ponitka, kuris renka po 18 taškų, atkovoja po 8,5 kamuolio, atlieka po 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja 21 naudingumo balo vidurkį.
